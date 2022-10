Rassegna Stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 18 ottobre

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, martedì 18 ottobre 2022, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

La ‘Gazzetta dello Sport’ riserva la prima pagina all’MVP della scorsa Serie A: “Leao mettici la firma”. Il riferimento è chiaramente al possibile rinnovo di contratto con il Milan, uno degli obiettivi a breve termine della dirigenza meneghina. Il taglio alto è, invece, dedicato ai nerazzurri: “Inter in cerca di soci”; con Steven Zhang sempre alla ricerca di un compratore per cedere il club meneghino. Spazio anche alla Vecchia Signora: “Juve torna Chiesa, che tridente con Di Maria e Vlahovic“. Infine, tutto pronto per il nuovo Giro d’Italia: “Supergiro“.

Il ‘Corriere dello Sport’ dedica la prima pagina di oggi alla Roma: “Mou da Champions”, con la vittoria di ieri sera che porta i giallorossi al quarto posto in campionato. Spazio anche alla capolista della Serie A: “Effetto Kvara non ha limiti, Napoli sogna”. Il taglio basso è riservato ad una notizia di cronaca: “Cipollini shock: 3 anni!”.

La prima pagina di ‘Tuttosport’ è riservata alla Juventus: “I terzini a gennaio, poi Lovric“. Il piano della dirigenza bianconera sarebbe quello di acquistare due terzini dopo il Mondiale e a giugno intervenire sul centrocampo. Il taglio alto, invece, è dedicato al Torino: “Quei rattoppi di Cairo peggiori dei buchi”. Spazio anche per una conferma: “Si, Zhang vende l’Inter“.

Rassegna stampa martedì 18 ottobre 2022: le prime pagine dei quotidiani esteri

La copertina di ‘AS’ quest’oggi non poteva che essere dedicata al vincitore del Pallone d’Oro, Karim Benzema: “Bano de Oro”. In prima pagina ci finiscono anche delle dichiarazioni del francese: “He tenido buenos modelos: Zizou, Ronaldo… y un presidente que es como de mi famiiia”. Spazio anche agli altri giocatori premiati: “Courtois elegido mejor portero, Gavi mejor joven, Lewandowski premio Gerd Muller”.

Anche ‘L’Equipe’ dedica la prima pagina a Karim Benzema: “Le Ballon à la maison”. Il Pallone d’Oro, infatti, resta in Francia. Il taglio alto è poi riservato al Pallone d’Oro femminile: “Putellas et le Barca remettent ca”, per lei si tratta della seconda volta consecutiva.