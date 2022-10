Altro infortunio: lungo stop, salta Juventus-Psg

Nuovo infortunio, la diagnosi è impietosa: stop di diverse settimane, salterà Juventus-Psg in Champions League

Il difficilissimo avvio di stagione della Juventus ha sicuramente diverse responsabilità, tra quelle di Allegri, dei giocatori in campo e della società. Ma è vero, come sostiene il tecnico livornese, che a causa dei diversi infortuni non ha mai avuto una compagine bianconera come quella che aveva in testa.

Paul Pogba non è mai stato a disposizione, per il momento, così come Federico Chiesa. Angel Di Maria è stato in campo soltanto a singhiozzo, fermandosi per ben tre volte per infortunio. Adesso si è fermato anche Gleison Bremer, che tra i nuovi acquisti, pur senza incantare, si stava rivelando tra i migliori. E altri stop in queste settimane ci sono stati, costringendo l’allenatore a rielaborare la formazione molto più di quanto avrebbe voluto. Le chances di risalita, nel prossimo futuro e soprattutto nella seconda parte della stagione, passeranno anche dal recupero degli infortunati e dalla possibilità di schierare la migliore formazione, per provare a vedere finalmente un’altra Juventus. Nelle prossime settimane, intanto, servirà fare ancora di necessità virtù, tentando di mettere a frutto le ultime cinque giornate di campionato prima della pausa e affrontando Benfica e Psg in Champions League a testa alta, pur sapendo che la qualificazione agi ottavi ormai, a meno di autentici miracoli, è un miraggio. Per il match conclusivo del girone, allo Stadium, contro i parigini, ci sarà comunque un’altra assenza.

Juventus-Psg, non ci sarà Danilo Pereira: infortunio per il portoghese

Questa volta, la tegola per infortunio colpisce la squadra di Galtier. Mancherà infatti Danilo Pereira, uscito dal campo nel match di domenica sera contro il Marsiglia dopo appena 25 minuti e sostituito da Mukiele. Il portoghese, che ha sentito tirare la gamba destra, sarà costretto ai box da una lesione tendinea del ginocchio, così come rivelato dagli esami strumentali effettuati ieri. Un infortunio che lo terrà fuori dal campo almeno per tre settimane. Niente da fare dunque per le prossime giornate di campionato e per gli ultimi due impegni europei contro Maccabi Haifa e proprio con la Juventus.