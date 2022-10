Italia, ecco le sue avversarie all’Europeo. L’amarezza del ct: “Sono i più forti”

A pochi giorni dal Mondiale dei ‘grandi’, l’Italia under 21 deve concentrarsi sull’Europeo del prossimo anno: e il ct Nicolato mastica amaro dopo il sorteggio

Il 13 novembre in Serie A si giocherà l’ultima giornata di campionato prima della sosta, lunga, per il tanto chiacchierato e discusso Mondiale. L’Italia, come noto, purtroppo non parteciperà alla rassegna in Qatar e dovrà guardare tutti dal divano. Saranno le settimane più dure in assoluto, lo ha ricordato anche il ct Mancini.

Nel frattempo a novembre ci saranno delle amichevoli per gli Azzurri, a Tirana e Vienna, dopo aver conosciuto le avversarie nel girone di qualificazione agli Europei 2024, in cui c’è anche l’Inghilterra. Oggi, invece, è toccato all’Under 21 scoprire con chi dovranno vedersela nel torneo continentale, ma nella fase finale che si svolgerà dal 21 giugno all’8 luglio 2023 in Romania e Georgia. Oggi gli Azzurrini sono stati sorteggiati nel gruppo D con Norvegia, Svizzera e Francia.

Italia under 21, i sorteggi dell’Europeo: l’amarezza del ct Nicolato

Il ct Paolo Nicolato ha commentato in maniera decisamente sincera gli accoppiamenti: “Poteva andare molto meglio, considerando che tra le squadre della terza urna siamo stati abbinati alla Svizzera che ritengo essere la più forte, ma credo che non siano contente neanche le nostre avversarie di dover affrontare l’Italia. Un girone difficile, equilibrato e di alto livello – si legge sul comunicato della FIGC – ma che ci motiva molto: per questo sarà ancora più importante per noi preparare l’Europeo affrontando avversarie forti. La Francia la conosciamo e la Norvegia è una squadra come sempre molto fisica. Speriamo di arrivarci bene e con un buon minutaggio alle spalle per i ragazzi, visto che tutte le avversarie sono composte da elementi che giocano molto”.

L’Italia, nel gruppo D, giocherà le sue tre partite a Cluj-Napoca, alla Cluj Arena: esordio giovedì 22 giugno alle 20.45 contro la Francia, secondo match domenica 25 alle 18 contro la Svizzera, infine mercoledì 28 alle 20.45 la sfida alla Norvegia. Si qualificano alla fase a eliminazione diretta le prime due di ogni girone. Inoltre, le migliori tre classificate alla fase finale (oltre alla Francia – nazione ospitante – e all’Inghilterra, che non può qualificarsi) si qualificheranno per l’Olimpiade di Parigi 2024.