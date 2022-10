De Paul e altri due colpi: strategia d’assalto della Juve post Mondiale

La Juventus è già al lavoro per il futuro: a gennaio potrebbero arrivare un paio di colpi e non solo De Paul

I bianconeri vogliono uscire dalle sabbie mobili in cui si sono impantanati in questo inizio di stagione e la società è pronta a rilanciare: a gennaio potrebbero arrivare diversi nuovi innesti. La prima opportunità si chiama Rodrigo De Paul.

Come vi avevamo raccontato sulle pagine di Calciomercato.it nei mesi scorsi, l’impatto dell’argentino con l’Atletico Madrid non è stato quello sperato e soprattutto il rapporto con Simeone è complicato. I ‘Colchoneros’ sarebbero disposti a lasciar partire l’ex numero ’10’ dell’Udinese e a gennaio potrebbe rappresentare una vera e propria occasione per la Juventus. Storicamente, l’Atletico non è favorevole ai prestiti, ma per risolvere la questione De Paul e con l’inserimento di un accordo per il riscatto potrebbe anche aprire a questa strada. L’argentino, inoltre, tornerebbe volentieri in Italia e a Torino troverebbe anche diversi compagni di nazionale: Paredes, Di Maria e Soulé lo abbraccerebbero con piacere. Attenzione, poi, alle corsie esterne.

Calciomercato Juventus, De Paul in prestito | Grimaldo o Guerreiro sulla fascia

L’arrivo di Rodrigo De Paul aggiungerebbe qualità al centrocampo della Juventus, che poi avrebbe anche individuato un nuovo obiettivo per l’estate: Sandi Lovric, centrocampista classe ’98 dell’Udinese. La qualità dello sloveno ha stregato la dirigenza bianconera e in estate potrebbe partire l’assalto. Attenzione, poi, alle corsie esterne della ‘Vecchia Signora’: Alex Sandro e Cuadrado stanno confermando di essere entrati nella parabola discendente della loro carriera, ora bisogna guardare al futuro.

Il primo nome da tenere monitorato è quello di Alejandro Grimaldo. La sua candidatura perderebbe di forza a gennaio nel caso in cui, come ormai appare probabile, la Juve non dovesse centrare la qualificazione agli ottavi di Champions League. Con un contratto in scadenza al 30 giugno 2023, però, lo spagnolo diventerebbe l’obiettivo numero uno a parametro zero. L’alternativa si chiama Raphael Guerreiro, profilo monitorato dai bianconeri da diversi anni e ora in rotta con il Borussia Dortmund. L’ultimo rinforzo che potrebbe essere messo a referto dalla Juventus è quello di Evan N’Dicka: il centrale classe ’99 andrà in scadenza al prossimo 30 giugno con l’Eintracht Francoforte e rappresenta una grande occasione per ringiovanire la retroguardia.