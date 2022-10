Juventus, Arrivabene bocciato: “Niente buonuscita per Allegri”

La situazione calda di casa Juventus resta sempre argomento di attualità. A parlarne è l’ex presidente Giovanni Cobolli Gigli che dice la sua in modo netto

L’avvio di stagione della Juventus col freno a mano tirato ha fatto storcere il naso ai tifosi, che si aspettavano certamente di più dopo il mercato prodotto in estate e soprattutto al secondo anno in panchina di Massimiliano Allegri dal suo ritorno.

Proprio l’allenatore toscano è finito al centro della bufera dopo i tantissimi passi falsi commessi in questa prima fase, conditi da un gioco sterile e che proprio non decolla. Inevitabile che tra le critiche ci siano finiti anche calciatore e società, e a proposito delle recenti parole di Agnelli si è espresso anche l’ex presidente della Juventus Giovanni Cobolli Gigli in un intervento a ‘Pressing Lunedì’: “Poteva farlo prima. Se Agnelli quattro mesi fa avesse detto le cose che ha detto adesso, forse lo spogliatoio sarebbe stato più unito. Anche io sono assolutamente d’accordo con le sue parole ma lo spogliatoio negli ultimi tempi era certamente in fermento e diviso. E forse, e parlo come tifoso, qualche dirigente non era molto favorevole ad Allegri. Era lì che Agnelli doveva intervenire e fare chiarezza”.

Cobolli Gigli si è espresso anche sulla questione Allegri e un eventuale cambio: “No, doveva solo dire le cose che ha detto qualche giorno fa, qualche mese fa. E doveva togliere tutta una serie di alibi tra i giocatori che forse pensavano che l’allenatore sarebbe stato cambiato. E anche tra qualche dirigente. Agnelli non è un presidente qualsiasi e aveva tutta la possibilità di intervenire prima”. Sul paragone con lo spogliatoio della sua Juve: “La situazione è molto diversa da questa”.

Cobolli Gigli passa inoltre anche dalla figura di Arrivabene e un’eventuale buonuscita per Allegri: “Arrivabene non è un comunicatore, non è all’altezza di comunicare. È un gestore di costi, deve gestire la struttura economica di una società che perde 254 milioni di euro. Agnelli ha detto le cose giuste ma in ritardo. Non investirei soldi per la buonuscita ma farei come ha detto Andrea Agnelli e cioè lo terrei fino alla fine dell’anno e vedrei come andranno le cose. Confermerei con tutta la forza e l’autorevolezza del presidente la grande fiducia e la determinazione che si ha di andare avanti con Allegri”.

Piuttosto chiaro il parere dell’ex presidente che dunque darebbe ancora più fiducia ad Allegri per uscire da questo momento e ripartire insieme.