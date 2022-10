Rottura con Allegri e addio Juve a gennaio: scelta clamorosa

Nonostante la vittoria nel derby della Mole sul Torino, in casa Juventus vi sono ancora delle criticità da risolvere

Non basterà una sola vittoria, seppur molto importante, contro il Torino per spazzare via il momento buio affrontato dalla Juventus in questo avvio di stagione. Il distacco in classifica rispetto alle formazioni al vertice è ingente e i risultati ottenuti nelle prime quattro giornate di Champions League potrebbero aver definitivamente compromesso le speranze bianconere di qualificarsi agli ottavi.

Ad ogni modo, il presidente Andrea Agnelli aveva chiesto una reazione di personalità alla squadra subito dopo la sconfitta con il Maccabi Haifa e questa è prontamente arrivata alla prima occasione utile in campionato, lo scorso sabato appunto contro il Torino. La strada verso la rimonta in Serie A rimane ancora molto lunga, ma i rientri dei vari infortunati potrebbe senz’altro agevolare il lavoro di Massimiliano Allegri.

Su tutti, Federico Chiesa e Paul Pogba sono i calciatori che l’allenatore toscano sta più aspettando. Anche Angel Di Maria si trova al momento fuori per un problema accusato proprio in Israele, ma con molta probabilità non farà in tempo per gli ultimi impegni ufficiali della squadra prima della lunga sosta invernale per i Mondiali di Qatar 2022.

Calciomercato Juve, lite Bonucci-Allegri: i tifosi votano l’addio immediato

Tra le varie tensioni che si sono create all’interno dello spogliatoio della Juventus negli ultimi tempi, si è registrata una nuova frizione tra Leonardo Bonucci e Massimiliano Allegri. Il difensore centrale, peraltro, non sta attraversando il suo miglior momento di forma in campo e potrebbe anche dire addio al termine dell’attuale stagione.

Nel sondaggio lanciato questa mattina da Calciomercato.it, però, gli utenti hanno optato in maggioranza per l’addio già a gennaio del capitano bianconero con il 49% dei voti. Va aggiunto che, dopo essere rientrato a Torino dopo la stagione polemica al Milan, il rapporto tra Bonucci e i tifosi non è più tornato lo stesso di prima, nonostante la grande professionalità che il difensore non ha mai fatto mancare.

Tra le opzioni del sondaggio, al secondo posto la più votata è stata la cessione al termine della stagione al 28%, davanti alla conferma del centrale fino al 2024 con il 18% delle preferenze. Il 5% dei votanti ha infine risposto ‘altro’.