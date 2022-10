Non firma più: la Juve prova lo ‘sgarbo’ all’Inter

La firma sul rinnovo appare sempre più lontana: ora la Juventus starebbe provando a scombinare i piani dell’Inter

Le due grandi ad essere partite più lentamente quest’anno sono Juventus e Inter, rivali storiche e ora accomunate da una persona in particolare: Beppe Marotta. Dopo essere stato uno degli artefici del grande ciclo vincente bianconero, lo storico dirigente ha portato anche i nerazzurri allo scudetto. I rapporti con la società piemontese, in tutto questo, sono rimasti ottimi.

Come ben evidenziato dallo scatto di Calciomercato.it di ieri sera, dove è stato immortalato il colloquio tra Marotta e Federico Cherubini nel corso del Gran Galà del Calcio, i rapporti tra Juve e Inter sono cordiali. Entrambe le società, negli ultimi anni, hanno dimostrato di essere particolarmente sensibili ai parametro zero e da gennaio potrebbero battagliarsi per una possibile grande occasione. Il rinnovo sembra essere sempre più lontano, mentre le possibilità di un addio a zero aumentano drasticamente col passare delle settimane.

Calciomercato Juventus, Bensebaini si muove a zero | È sfida con l’Inter

Nel mercato attuale gli esterni mancini sono merce rara, riuscire a trovarne di qualità è un’impresa e chi li ha se li tiene stretti. Ecco perché quello Ramy Bensebaini è uno dei profili da monitorare con particolare attenzione. Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport Deutschland’, il Borussia Monchengladbach vorrebbe riuscire a trovare un accordo per il rinnovo di contratto dell’algerino, ma l’entourage del giocatore non sarebbe della stessa idea. Le possibilità che il classe ’95 si possa muovere a parametro zero al termine della stagione sono davvero concrete.

In passato l’Inter ha avuto dei contatti con l’entourage del giocatore per portarlo in Italia, così come la Juventus ha mostrato il proprio interesse. A gennaio, dal momento in cui potrà essere libero di accordarsi con un nuovo club, le due big italiane potrebbero darsi battaglia per riuscire ad ingaggiare Bensebaini. Per i bianconeri rappresenterebbe il giusto profilo per sostituire Alex Sandro, apparso ormai in parabola discendente, mentre i nerazzurri avrebbero con lui un’importante alternativa. Il derby d’Italia di mercato è pronto a partire.