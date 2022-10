“E’ troppo tardi”, Cristiano Ronaldo in fuga: annunciato l’addio

L’attaccante portoghese ha trovato pochissimo spazio in questo inizio di stagione dopo l’arrivo di Erik ten Hag in panchina

Dopo gli sforzi andati a vuoto la scorsa estate per cercare di lasciare il Manchester United, Cristiano Ronaldo ha ricominciato la nuova stagione tra mille difficoltà sul piano sportivo con la maglia dei ‘Red Devils’. Il rapporto con il nuovo allenatore fatica a decollare e le numerose esclusioni dal primo minuto hanno ridimensionato il ruolo del portoghese all’interno della rosa.

Nell’ultimo turno, ad esempio, in occasione del pareggio contro il Newcastle, ten Hag ha riproposto Cristiano Ronaldo dal primo minuto in virtù dell’assenza dell’infortunato Martial. Il match del portoghese, alla seconda presenza da titolare in Premier League in questa stagione, si è chiuso però al minuto 72: l’ennesimo bocciatura nei suoi confronti da parte dell’ex tecnico dell’Ajax che sa di rottura definitiva.

Inevitabilmente al termine dei Mondiali di Qatar 2022 le parti dovranno riconsiderare il proprio futuro insieme. La volontà di Cristiano Ronaldo rimane sempre quella di ricercare sul mercato altre opzioni, stesso pensiero condiviso dal Manchester United che con il suo addio andrebbe a risolvere un problema divenuto spigoloso dalla scorsa estate.

Calciomercato, l’annuncio della sorella di Cristiano Ronaldo sa di addio

A certificare la possibilità di un addio più che concreto di Cristiano Ronaldo dal Manchester United già dalla prossima sessione di mercato nel mese di gennaio, è stata la sorella Elma Aveiro con uno sfogo affidato ai suoi social. Con una storia ‘Instagram’, infatti, ha condiviso una notizia che riportava la versione utilizzata da ten Hag al termine dell’ultimo incontro in campionato per giustificare la sostituzione del centravanti portoghese.

Un articolo che è stato accompagnato da un commento dello stesso quotidiano portoghese: “Continuando così, Ten Hag non arriva a gennaio”. A questo post, ricondiviso su Instagram, la sorella Elma ha aggiunto: “E’ troppo tardi”. Un indizio che non lascia spazio ad interpretazioni e che chiaramente fa intendere che a gennaio Cristiano Ronaldo potrebbe fare le valigie e dire addio al Manchester United, a prescindere da quello che sarà il futuro dell’allenatore sulla panchina dei ‘Red Devils’.