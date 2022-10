TV PLAY | Behrami su Milinkovic-Savic: “Mi dispiace non vederlo lì”

L’annuncio a TV PLAY sui due uomini del momento. Il futuro di Milinkovic Savic nuovamente all’ordine del giorno.

Ci sono centrocampisti in grado di fare sempre e comunque la differenza, soprattutto nei momenti più difficili in cui è necessaria una giocata risolutrice. Ne sa qualcosa Milinkovic Savic, coccolato da Sarri e dalla Lazio e uno dei protagonisti indiscussi di questo primo scorcio di stagione importante dei biancocelesti.

Il “Sergente” calamita sempre e comunque attenzioni mediatiche. Legato alla Lazio da un contratto in scadenza nel 2024 che al momento non è stato ancora rinnovato, la mezzala serba fa gola a diversi top club. La Juventus farebbe di tutto per mettere le mani sul tuttocampista biancoceleste, un vecchio pallino di Max Allegri mai passato di moda: anche diverse compagini inglesi in tempi e modi diversi hanno sondato il terreno, pur non affondando mai il colpo in maniera risolutiva. Il discorso rinnovo non è stato ancora approfondito, con Lotito che vorrebbe stringere i tempi per evitare sorprese. Proprio Milinkovic è stato uno dei temi affrontati dal centrocampista Valon Behrami, intervenuto nel corso della diretta di Calciomercato.it in onda sul canale Twitch TV PLAY.

Da Milinkovic Savic a Kvaratskhelia: le parole di Behrami a TV PLAY

Behrami senza peli sulla lingua ha svelato un suo desiderio legato alla situazione Milinkovic Savic e un giudizio in merito all’esplosione di Kvaratskhelia: “Milinkovic? Mi dispiace non vederlo in Champions League. Bisogna vedere se il problema è il prezzo o se le squadre che lo vogliono non così convinte per una questione di posizione. Non lo abbiamo visto ancora se paragonato ai migliori, ed è la cosa che mi incuriosisce di più.”

Confronto Mertens-Kvaratskhelia: “Sceglierei Kvara. Mertens ha infatti faticato all’inizio, le sue migliori partite le faceva subentrando. Kvara, invece, non ha avuto nemmeno bisogno di quel periodo di inserimenti: le sfide importanti non le sta mai sbagliando, in Europa è stato molto più decisivo di Leao, che come profilo è molto più europeo. Il portoghese può reggere qualsiasi tipo di contrasto, Kvara però per ora ha fatto benissimo anche in Europa.”