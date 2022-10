La Juve non convince, scelta fatta: la prima cessione

Nel sondaggio odierno proposto da Calciomercato.it agli utenti abbiamo analizzato la situazione di casa Juventus dopo la vittoria faticosa nel derby. Il partente scelto dai tifosi

La Juventus di Massimiliano Allegri è tornata a vincere interrompendo la recente striscia di ko di fila. Successo di misura e non senza fatica nel derby contro il Torino giocato ieri pomeriggio in casa dei granata. Decisiva la zampata a circa un quarto d’ora dalla fine di Dusan Vlahovic su azione di calcio da fermo che ha regalato tre punti pesantissimo in un momento così delicato ai suoi. I problemi della Juventus sono però ben lontani dalla risoluzione.

La proposta di gioco offerta dalla squadra di Allegri è infatti ancora povera, sterile e poco convincente, ed una sola vittoria da sola non può di certo bastare ad invertire un trend complessivamente molto negativo. In Champions League infatti i bianconeri sono quasi con un piede e mezzo fuori già alla fase a gironi, mentre in campionato la distanza dal Napoli e dalle altre contendenti è siderale.

La Juventus vince ma non convince del tutto: Kean il primo partente

In merito alla questione sono inoltre intervenuti i followers del profilo Twitter di Calciomercato.it, a cui è stato sottoposto un sondaggio proprio relativo al momento della Juventus. A dispetto della vittoria nel derby contro il Torino i problemi restano ed anche molti singoli deludono ancora. Vi abbiamo chiesto quale giocatore dovrebbe essere il primo a partire.

Col 45,5% dei voti l’addio designato è quello di Moise Kean, che ieri peraltro ha giocato titolare al fianco di Vlahovic. 25% per McKennie al secondo posto, mentre sono più lontani Rabiot e Locatelli che chiudono le preferenze dei tifosi che hanno votato.

Ecco l’esito del sondaggio formulato sul profilo Twitter di Calciomercato.it: