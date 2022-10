Il giorno del Pallone d’oro, orario e dove seguire la cerimonia: è il momento di Benzema

È il grande giorno dell’assegnazione del Pallone d’oro: tutto quello che c’è da sapere sull’ambito trofei. Orario, candidati e il grande favorito

Il gran galà del Pallone d’oro 2022 avrà luogo questa sera dal Théâtre du Châtelet di Parigi a partire dalle 20.45. Uno spettacolo per tutti gli appassionati con la classifica che man mano andrà a caratterizzare la serata fino alla proclamazione del vincitore che raccoglierà l’eredità lasciata in dote da Lionel Messi, trionfatore a sorpresa della scorsa edizione e quest’anno persino escluso dall’elenco dei trenta finalisti.

La cerimonia di premiazione sarà trasmessa in diretta su Sky oltre che in chiaro su Mediaset 20, il tutto senza dimenticare la possibilità di seguirla in streaming su SkyGo e Mediaset Infinity. Nel corso della serata, oltre al premio più ambito che vede un favorito designato, verranno assegnati anche il Pallone d’oro femminile dove è favorita la stella spagnola del Barcellona Alexia Putellas, senza dimenticare altri premi come il Kopa al miglior giovane e il Premio Yashin al miglior portiere.

È il giorno del Pallone d’oro: Benzema pronto al dopo Messi

Durante la serata verranno anche conferiti riconoscimenti per la squadra dell’anno e per l’attaccante più prolifico della scorsa stagione tra club e nazionali, ovvero Robert Lewandowski, che l’anno scorso sembrava il favorito per la vittoria del Pallone d’oro dato poi a Messi. Quest’anno sembrano esserci molti meno dubbi, soprattutto dopo il cambio di alcuni criteri per l’assegnazione. Il favorito numero uno è Karim Benzema che in terra francese si prepara ad alzare il suo primo Pallone d’oro della carriera dopo un’annata da 15 gol in Champions League e 27 in Liga che hanno aiutato fortemente il Real Madrid a vincere entrambe le competizioni. Salah e Lewandowski i favoriti per il podio senza dimenticare outsider come Mane e Modric.

Ecco l’elenco completo dei 30 finalisti per il Pallone d’oro 2022:

Thibaut Courtois (Real Madrid, Belgio)

Rafael Leao (Milan, Portogallo)

Christopher Nkunku (Lipsia, Francia)

Mohamed Salah (Liverpool, Egitto)

Joshua Kimmich (Bayern Monaco, Germania)

Trent Alexander-Arnold (Liverpool, Inghilterra)

Vinicius Jr (Real Madrid, Brasile)

Bernardo Silva (Manchester City, Portogallo)

Luis Díaz (Liverpool, Colombia)

Robert Lewandowski (Bayern Monaco/Barcelona, Polonia)

Riyad Mahrez (Manchester City, Algeria)

Casemiro (Real Madrid, Brasile)

Heung-Min Son (Tottenham, Corea del Sud)

Fabinho (Liverpool, Brasile)

Karim Benzema (Real Madrid, Francia)

Mike Maignan (AC Milan, Francia)

Harry Kane (Tottenham, Inghilterra)

Darwin Nuñez (Benfica/Liverpool, Uruguay)

Phil Foden (Manchester City, Inghilterra)

Sadio Mané (Liverpool/Bayern Monaco, Senegal)

Sébastien Haller (Ajax/Borussia Dortmund, Costa d’Avorio)

Luka Modric (Real Madrid, Croazia)

Antonio Rüdiger (Chelsea/Real Madrid, Germania)

Cristiano Ronaldo (Manchester United, Portogallo)

Kevin De Bruyne (Manchester City, Belgio)

Dusan Vlahovic (Fiorentina/Juventus, Serbia)

Virgil van Dijk (Liverpool, Paesi Bassi)

Joao Cancelo (Manchester City, Portogallo)

Kylian Mbappé (Paris, Francia)

Erling Haaland (Borussia Dortmund/Manchester City, Norvegia)