Spalletti perde un big: ok alla cessione a gennaio

Il tecnico del Napoli potrebbe perdere uno dei calciatori più importanti della sua rosa dopo i Mondiali in Qatar

Prosegue il momento d’oro del Napoli di Luciano Spalletti. Dopo aver centrato la qualificazione aritmetica agli ottavi di finale di Champions League con due giornate di anticipo, gli azzurri hanno ottenuto ieri pomeriggio contro il Bologna la sesta vittoria di fila in campionato, tornando in testa alla classifica di Serie A.

Oltre agli ottimi risultati conquistati in tutte le competizioni in questo inizio di stagione, il Napoli sta soprattutto impressionando per la qualità del gioco mostrato. Una squadra che per oltre un mese ha saputo fare a meno dell’assenza di Victor Osimhen, uscito per infortunio nel match epico vinto contro il Liverpool. L’attaccante nigeriano, tornato a disposizione contro l’Ajax, è ripartito come meglio non poteva, segnando due gol nelle ultime due gare.

Tra i calciatori più in luce in quest’ultimo periodo, ce n’è uno che il prossimo gennaio potrebbe fare le valigie e lasciare il Napoli. Stiamo parlando di Hirving Lozano, già al centro di parecchie voci di mercato durante la scorsa estate. Secondo fonti spagnole, infatti, nelle ultime settimane si sarebbe riaccesa una pista con un club molto importante della Premier League, già sondata in passato dallo stesso calciatore.

Calciomercato Napoli, il Manchester United torna alla carica per Lozano

Dopo i tentativi andati a vuoto la scorsa estate, secondo ‘El Gol Digital’ il Manchester United sarebbe seriamente tornato alla carica per Lozano. L’esterno messicano è parecchio apprezzato da Erik ten Hag, che già ai tempi del PSV Eindhoven aveva avuto modo di ammirarlo da avversario. A tal proposito, il Napoli starebbe per dare l’ok definitivo all’operazione, nonostante l’ottimo periodo di forma del ragazzo andato sempre a segno nelle ultime tre partite.

Qualora il Manchester United dovesse mettere a segno il colpo Lozano, potrebbe nuovamente lasciare andare in uscita Anthony Martial. Sul centravanti francese rimane sempre molto forte il Siviglia, pronto a riabbracciare il ragazzo dopo averlo già avuto a disposizione nella passata stagione nel prestito durato sei mesi. Tutto, però, dipenderà dal club partenopeo e dalla volontà o meno di lasciare andare a gennaio il ‘Chucky’.