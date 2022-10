Tutti pazzi per Kvaratskhelia: intreccio clamoroso tra Napoli e Juve

L’esterno georgiano anche ieri contro il Bologna si è messo in luce con l’assist decisivo per la terza rete del Napoli

Sono bastate solamente poche settimane a Khvicha Kvaratskhelia per imporsi nel calcio italiano come uno dei migliori talenti in circolazione. L’esterno georgiano pescato dal Napoli con un’intuizione geniale di mercato è probabilmente la più grande sorpresa a livello Europeo di questo inizio di stagione.

Acquistato dal Napoli per ‘soli’ 10 milioni di euro, l’attaccante ha già raggiunto una quotazione che sfiora i 40 milioni e che sembra essere destinata a lievitare nei prossimi mesi. Il club partenopeo al momento si gode le prestazioni da top player del georgiano che hanno portato la squadra al primo posto in solitaria in campionato e a raggiungere gli ottavi di finale di Champions League con due giornate d’anticipo nella fase a gironi.

Il livello fin qui mostrato da Kvaratskhelia, però, ha inevitabilmente attirato l’attenzione dei grandi club in Europa. Tra questi, secondo quanto riportato da ‘fichajes.net’, vi sarebbe l’Atletico Madrid del Cholo Simeone. I ‘colchoneros’ starebbero preparando una vera e propria rivoluzione in vista della prossima stagione, nella quale con ogni probabilità potrebbero fare a meno di Joao Felix, sempre più in rotta con l’allenatore argentino.

Calciomercato Napoli, Kvaratskhelia all’Atletico spinge Joao Felix alla Juventus

L’intreccio tra Napoli e Atletico Madrid potrebbe verosimilmente coinvolgere la Juventus. L’assalto dei ‘colchoneros’ a Kvaratskhelia, infatti, dipenderà soprattutto dalla cessione di Joao Felix. Sul portoghese, come riportato nei giorni scorsi, potrebbe accendersi la pista che porta alla Juventus, considerati anche gli ottimi rapporti che legano il club bianconero al super agente Jorge Mendes.

Rimane comunque un grosso punto interrogativo sul valore del centravanti portoghese. In passato, infatti, l’Atletico Madrid ha rifiutato per Joao Felix offerte da 130 milioni di euro, dopo averlo comprato nel giugno del 2019 per circa 127 milioni dal Benfica. Una cifra esorbitante che difficilmente la Juve riuscirà a raggiungere per strapparlo agli spagnoli. Ma, considerati i rapporti freddi tra l’attaccante e il Cholo Simeone, non è escluso che il prezzo possa scendere per consentire al ragazzo di trovare un nuovo club e di liberare la casella necessaria per andare all’assalto di Kvaratskhelia.