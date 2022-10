Il top team ci rinuncia: il futuro è alla Juve

Il club bianconero può sorridere. Arriva lo stop per il giocatore: il suo futuro ancora a Torino

Tante critiche, tante difficoltà ma i numeri continuano ad essere dalla sua parte. Nonostante la Juventus stia faticando terribilmente, Dusan Vlahovic non ha smesso di segnare.

Il centravanti serbo ha realizzato sette centri in tredici match, tra campionato e Champions League. L’ultimo gol è arrivato sabato sera, nel derby. Un gol che ha spazzato via le critiche dopo le prestazioni negative contro il Milan e il Maccabi Haifa.

In serata un’ulteriore buona notizia, che testimonia l’importanza del calciatore. Vlahovic è uno dei tre ‘italiani’ nella classifica del Pallone d’Oro. Si è piazzato al diciassettesimo posto, alla spalle di Rafael Leao, quattordicesimo.

Il serbo continua ad essere apprezzato tanto, nonostante le difficoltà con la maglia della Juventus. E’ un classe 2000 che sa come segnare: la squadra di Massimiliano Allegri, evidentemente, non gli ha ancora permesso di fare il salto di qualità ma c’è davvero tutto il tempo per farlo. I paragoni con Haaland, al momento, sono stati messi da parte ma Vlahovic vuole diventare grande, vuole diventare il migliore. Oggi pensa di farlo con la Juventus, con la quale ha firmato un contratto lungo, fino al 30 giugno 2026. Domani, però, tutto potrebbe cambiare. Soprattutto se il club bianconero non dovesse essere capace di offrirgli i giusti palcoscenici.

Calciomercato Juventus, futuro Vlahovic: le ultime dalla Germania

Vlahovic, come detto, continua a piacere parecchio. Il suo nome è sul taccuino del Bayern Monaco, che il prossimo si regalerà un centravanti. Vuole acquistare l’erede di Lewandowski e tra i profili monitorati c’è quello del serbo.

Dall’estero confermano l’interesse per il giocatore: Sky Sports Germania, riporta però che Vlahovic ha una valutazione troppo alta. Ecco perché i bavaresi in estate potrebbero decidere di cambiare obiettivo. Sul taccuino dei tedeschi ci sono anche i nomi di Lautaro Martinez e Kane. Proprio l’inglese del Tottenham appare essere il preferito.