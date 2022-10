Il presidente ha deciso: Dembele già a gennaio

Il Barcellona trafitto dal Real Madrid nel Classico e partono le polemiche: Laporta fa fuori Dembele, può arriva in Serie A a gennaio

E’ aria di crisi in casa Barcellona. La sconfitta contro il Real Madrid nel match più atteso della Liga ha ulteriormente aggravato la situazione di Xavi, già sotto processo per il pareggio contro l’Inter e la qualificazione Champions ormai compromessa.

Il tecnico vive giorni complicati e la sua panchina non è certo più sicura come un tempo. Il campionato finora era stata la sua isola felice, ma ora che anche questa è stata oltraggiata, l’allenatore dei catalani vede sempre più ridursi la fiducia del club nei suoi confronti.

Una situazione che potrebbe esplodere da un momento all’altro con il presidente Laporta già furioso (è stato allontanato dagli spogliatoi dell’arbitro) che medita una epurazione già a gennaio, mandando via anche alcuni dei titolarissimi di Xavi. In particolare c’è un calciatore che, nonostante con il tecnico abbia ritrovato centralità di progetto, potrebbe essere messo sul mercato a sorpresa già questo inverno.

Calciomercato, Dembele via a gennaio: parte l’asta

Ousmane Dembele è uno dei titolarissimi di Xavi ma questo non basta al francese per sentirsi un intoccabile. Anzi, stando a quanto riportato da ‘elnacional.cat’, la volontà del presidente Laporta sarebbe quella di cederlo già nel mercato di gennaio. Il francese è stato protagonista di una lunga telenovela per il rinnovo, arrivato al termine di una trattativa estenuante.

Nel suo contratto è presente una clausola da cinquanta milioni di euro che rende il 25enne di Vernon particolarmente appetibile. Il suo nome è spesso accostato al Paris Saint-Germain, così come alle squadre di alta classifica della Premier League, ma Dembele piace anche in Italia. La Juventus lo ha seguito a lungo prima del rinnovo e potrebbe ritornare all’assalto come post Di Maria. Anche il Milan avrebbe bisogno di un profilo come quello dell’ex Lione e Maldini segue con attenzione l’evolversi della vicenda. Una vicenda che potrebbe portare Dembele lontano dal Barcellona già a gennaio: Laporta è pronto a mandarlo via, Juventus e Milan ci pensano.