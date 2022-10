Inter e Milan battuti: de Paul torna in Serie A a gennaio

Il centrocampista argentino sta vivendo un momento complicato all’interno dello spogliatoio dell’Atletico Madrid

Dopo quasi un anno e mezzo, potrebbe essere giunta al capolinea l’esperienza di Rodrigo de Paul con la maglia dell’Atletico Madrid. Il centrocampista argentino, come riportato nelle scorse ore in Spagna, avrebbe rotto sia con il Cholo Simeone che con buona parte dello spogliatoio per alcuni suoi comportamenti dell’ultimo periodo.

Nello specifico non sarebbe piaciuto quanto avvenuto a fine settembre, quando il calciatore aveva ottenuto un permesso da parte del club ‘colchonero’ per assentarsi dal ritiro per fare visita al padre malato. Lo stesso calciatore, però, la stessa sera avrebbe partecipato ad una festa ovviamente senza l’autorizzazione della società, a poche ore dalla gara con il Siviglia.

Da qual momento in poi sono arrivate due esclusioni consecutive, prima con il Bruges in Champions League e successivamente con il Girona in campionato, prima di tornare in campo dal primo minuto solamente nell’ultimo turno di Liga contro l’Athletic Bilbao. Per cercare di porre fine alle tensioni che nelle ultime settimane si sono create all’interno dello spogliatoio, l’Atletico potrebbe decidere di aprire alla cessione dell’argentino.

Calciomercato Juve, la scelta dei tifosi su de Paul

Volato a Madrid nell’estate 2021 dopo essersi affermato all’Udinese, de Paul continua ad avere numerosi estimatori in Italia. Su tutti, di recente il calciatore è stato accostato a Juventus e Roma, anche se in passato Inter e Milan ci avevano fatto più di un pensierino. Nel sondaggio lanciato questa mattina da Calciomercato.it, dunque, si è parlato della possibilità di un ritorno in Serie A da parte del centrocampista.

Qualora realmente il prossimo gennaio lasciasse l’Atletico Madrid, secondo gli utenti che hanno partecipato al sondaggio de Paul farebbe più comodo alla Juventus che ad altre big del nostro campionato. Il club bianconero è stato infatti votato dal 36,8% dei tifosi, davanti al Milan al 26,3% e all’Inter con il 21,1%. All’ultimo posto infine la Roma con una percentuale del 15,8%: i giallorossi non vanno comunque scartati, visto il lungo infortunio rimediato ad inizio stagione da Wijnaldum e i tempi di recupero ancora incerti dell’ex centrocampista di Psg e Liverpool.