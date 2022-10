Juventus e Milan al tappeto: la decisione che fa saltare il banco

Calciomercato Juve e Milan, la decisione che ribalta improvvisamente le carte in tavola: l’ultima indiscrezione dall’Inghilterra.

La vittoria rimediata nel derby contro il Torino ha sicuramente contribuito a rasserenare il clima in casa Juventus. La zampata di Dusan Vlahovic ha regalato tre punti di notevole importanza agli uomini di Max Allegri, che ora possono guardare ai prossimi impegni con maggiore ottimismo.

Sebbene la crisi non sia stata ancora scacciata via, contro i granata si sono visti comunque timidi segnali di risveglio dai bianconeri, abili a ridurre al minimo quelle disattenzioni che avevano rappresentato un vero e proprio fardello nel primo scorcio di stagione. Chiaramente la “Vecchia Signora” è attesa da banchi di prova molto più probanti, e non è escluso che Cherubini possa entrare nell’ordine di idee di puntellare l’organico con ulteriori innesti. Sotto questo punto di vista, la Premier League potrebbe rappresentare un interessante ricettacolo di affari intriganti per diverse big del nostro campionato.

Calciomercato Juve e Milan, colpo di scena Dalot: le ultime dall’Inghilterra

Non è un caso che a Milan, Roma e Juventus sia accostato con una certa insistenza il profilo di Diogo Dalot. Il poliedrico esterno portoghese classe ’99 è legato al Manchester United da un contratto in scadenza nel 2023 che non è stato ancora rinnovato. I giallorossi hanno provato a sondare il terreno già la scorsa estate, non riuscendo però a smuovere le acque e decidendo di conseguenza di rinforzare altri settori del campo. Sondato anche dal Barcellona, Dalot avrebbe posto in cima alla lista delle sue priorità il rinnovo con i Red Devils.

A fornire maggiori dettagli a riguardo è il portale manchestereveningnews.co.uk, che spiega come il desiderio del laterale cresciuto nelle giovanili del Porto sia quello di continuare la sua esperienza all’ombra dell’Old Trafford. Dalot sarebbe intenzionato dunque a rispedire al mittente le avances degli altri club, pur di firmare il rinnovo con lo United. Da capire, però, se nel suo contratto sia presente un’opzione di rinnovo automatico, scenario che contribuirebbe a diradare le nubi sul suo futuro. Stando così le cose, comunque, le chances di un ritorno di Dalot in Serie A appaiono sempre più sfumate.