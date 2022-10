Nuova panchina per Allegri: può lasciare la Juve subito

Allegri è finito pesantemente nel mirino della critica per questo avvio di stagione zoppicante. Non basta di certo la vittoria nel derby per cambiare i giudizi, mentre dalla Francia fanno anche il suo nome per una panchina prestigiosa

La Juventus ha provato a riavviare il motore dopo le ultime complicate settimane. La squadra di Massimiliano Allegri, pur senza strafare è riuscita a portare a casa tre punti preziosi nel derby di sabato contro il Torino.

Vittoria di misura targata Vlahovic da cui i bianconeri devono assolutamente provare a ripartire nel marasma di un avvio di stagione complicato e ben al di sotto delle aspettative sia in Serie A che in Champions League. Inevitabili le continue critiche per Massimiliano Allegri sempre al centro di continue voci. Proprio il profilo dell’attuale allenatore della Juve è finito nuovamente sul tavolo di un prestigioso top club insieme ad altri due giovani colleghi.

Calciomercato Juventus, anche Allegri nella lista del PSG: tre nomi per il dopo Galtier

In Europa va infatti tenuta d’occhio la situazione futura del Paris Saint-Germain con Galtier che non è saldissimo sulla panchina parigina. La proprietà qatariota sarebbe infatti pronta a tornare alla carica per Zinedine Zidane con un’offerta importante al netto della volontà del tecnico transalpino di intraprendere un percorso con la nazionale francese eventualmente dopo il Mondiale. Secondo quanto evidenziato da ‘Le10sport.com‘ in parallelo i parigini potrebbero anche avere a che fare con la Juventus in caso di separazione da Massimiliano Allegri.

Il tecnico italiano potrebbe quindi tornare in auge per la panchina dei campioni di Francia che oltre a Zidane e allo stesso Allegri monitorerebbero anche la situazione del giovane Ruben Amorim. A tal proposito secondo quanto evidenziato da Dominique Sévérac giornalista de ‘Le Parisien’ proprio il giovane portoghese dello Sporting CP potrebbe essere l’erede di Galtier con Antero Henrique che vorrebbe ammetterlo al PSG. Ad ogni modo la stagione è ancora lunga e il PSG è ancora in corsa per tutti gli obiettivi anche se l’inizio è stato meno sereno del previsto sotto diversi punti di vista e la panchina dell’allenatore francese è da valutare nei prossimi mesi.