Rassegna Stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 16 ottobre

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, domenica 16 ottobre 2022, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

Prime pagine italiane logicamente dedicate al derby di Torino andato in scena ieri e che ha visto la fondamentale vittoria della Juventus. La ‘Gazzetta dello Sport’ titola con “Il salva Juve” in riferimento a Vlahovic, autore del gol partita. In alto, “Grandi occasioni” per Napoli, Milan e Inter, impegnate oggi in campo e che devono continuare a vincere. Scoppia poi “Il caso Egonu“, in riferimento alla pallavolista e alle sue dichiarazioni dopo il bronzo mondiale della Nazionale.

Il ‘Corriere dello Sport’, sulla stessa falsariga della ‘rosea’, apre con “Dusan salvaMax“. Il gol del serbo nel derby con il Torino fa respirare la Juventus e Allegri. In alto “Orgoglio italiano“, con la foto della Egonu: esplode il caso razzismo nel volley femminile.

‘Tuttosport’ celebra il derby riassumendo con il titolo “Juve, l’orgoglio. Toro, il nulla“. Gara non entusiasmante, vinta dai bianconeri apparsi più determinati e pratici di fronte ai granata volenterosi ma di fatto spuntati. “Gasp risorpassa, Spalletti non ci sta“: Atalanta in testa dopo la vittoria con il Sassuolo, il Napoli con il Bologna deve rispondere. “Egonu, bronzo choc” descrive il caso originato attorno alla pallavolista, oggetto di insulti.

Rassegna stampa domenica 16 ottobre 2022: le prime pagine dei quotidiani esteri

All’estero, è una domenica fatta di partite fondamentali e bellissime. In Spagna, è il giorno della sfida tra Real Madrid e Barcellona, appaiate in testa, e ‘As’ celebra l’evento titolando “Clasico de oro“, con i volti di Benzema e Lewandowski sullo sfondo. In Inghilterra, invece, si affrontano Liverpool e Manchester City: di fronte le due principali contender di questi anni in Premier League, anche se i ‘Reds’ sono già molto staccati stavolta. “Jur Joking Pep“, titola il Mirror, commentando la sorpresa di Klopp nel sapere che Guardiola potrebbe lasciare il City a fine stagione.