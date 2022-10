Messaggio chiaro di Thiago Motta: “Felice di avere problemi simili”

Napoli-Bologna, le parole di Thiago Motta alla fine della partita: il tecnico rossoblù lancia un messaggio chiaro

“Soddisfatto della prestazione non del risultato, soddisfatto dei ragazzi che hanno dimostrato di essere squadra, di lottare insieme contro una grande squadra. Torno a casa soddisfatto perché hanno dimostrato di voler giocare alla pari contro una squadra che è in grande forma”. Così Thiago Motta ha parlato ai microfoni di ‘DAZN’.

Il tecnico rossoblù ha parlato al termine della sconfitta del suo Bologna per 3-2 sul campo del Napoli: “Abbiamo fatto la gara così bene perché abbiamo fatto un’ottima settimana, questo ci porta a giocare una gara di questo livello. Il risultato non va bene perché abbiamo bisogno di fare punti ma ci da consapevolezza perché capiamo che possiamo competere con chiunque. Analizzeremo via video i dettagli per capire dove migliorare, la squadra ha mostrato un grande spirito, è la giusta strada. Gol subiti? Succedono delle cose in campo difficili da controllare, il rammarico è non aver preso punti. Non è facile per nessuno giocare su questo campo, loro hanno fatto un’ottima gara, ma anche noi. Possiamo sbagliare e fare degli errori, anche perché i ragazzi hanno tutta la libertà di sbagliare anche in cose in cui possiamo migliorare”.

Poi sulla prova di Zirkzee e sulla possibilità di vederlo in coppia con Arnautovic: “Lui, così come tutti mi metteranno in difficoltà. Impegnandosi e lavorando duro mi porteranno difficoltà con questo lavoro sulla scelta della formazione. Lui e Arnautovic possono anche giocare insieme, con questo spirito i problemi saranno poi miei, ma sono felice di avere problemi simili”.