“Va sempre tutto a rotoli”: nuova bufera sul big bianconero

Il derby vinto fa respirare la Juve di Allegri ma non cancella la crisi della squadra bianconera: che cosa sta succedendo

La Juventus è tornata a vincere nel Derby della Mole ritrovando tre punti pesantissimi in campionato dopo il crollo in Champions League.

Anche ieri per Massimiliano Allegri ci sono state delle esclusioni eccellenti contro il Toro, su tutte quella del capitano, Leonardo Bonucci. Il difensore è subentrato in campo solo in seguito all’infortunio di Bremer, ed era stato escluso dal tecnico nell’iniziale 3-5-2 con la difesa affidata all’ex granata, Danilo e Alex Sandro. Una scelta che fa nuovamente discutere e che sta alimentando i rumors sul rapporto tra i due. Ma non solo. Nelle ultime ore, infatti, si è addirittura parlato di una presunta rottura tra Allegri e Bonucci: il capitano bianconero è accostato al Tottenham di Conte per il prossimo calciomercato invernale.

Juventus, le reazioni dei tifosi su Bonucci: tutti i dettagli

Su Twitter, ecco le principali reazioni dei tifosi raccolte da Calciomercato.it.

Se mi dicessero di scegliere fra uno da far uscire a gennaio tra #Bonucci e #Allegri, non avrei il minimo dubbio sullo scegliere il primo, anche a costo di tenermi l’altro fino a fine stagione. — fabio rossi (@Falzarego) October 16, 2022

Siamo sicuri che Bonucci abbia rotto solo con Allegri e non con tutta la squadra? — Patronus (@post_quem) October 16, 2022

Una cosa che tuttora mi fa morire è la leggenda che dipinge leopardo bonucci come un leader, un condottiero, un capopopolo in grado di fare la differenza, quando la storia insegna che dove lui recita questo ruolo va tutto sempre a rotoli Gli equilibri Leo gli equilibri — EL MUDO (@eImudo) October 16, 2022

Bonucci all’interno della squadra non è Chiellini. — JReport (@juventinoreport) October 16, 2022

Bonucci al Tottenham per fare fa vice a Conte immagino, perché con i ritmi della premier non ne giocherebbe mezza. — B. (@StanisLaRochele) October 16, 2022

Via bonucci, richiamiamo de winter SUBITO — Bimbo di fabio miretti (@Tattolimt) October 15, 2022