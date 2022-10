DIRETTA Serie A: Napoli-Bologna 0-0 | Partiti! – LIVE

Calciomercato.it vi aggiornerà in tempo reale su Napoli-Bologna, posticipo delle 18 della decima giornata di Serie A

Letteralmente inarrestabile in questa prima parte di stagione, il Napoli vuole cogliere la ghiotta occasione di ottenere la decima vittoria consecutiva tra campionato e Champions League. Alle ore 18, la squadra più in forma d’Europa ospiterà un Bologna in piena crisi e senza il suo miglior elemento: Marko Arnautovic. Tra i più penalizzati dal cambio di allenatore (zero gol con Motta), l’attaccante austriaco è alle prese con un forte mal di schiena. La bella vittoria contro l’Ajax, oltre alla qualificazione agli ottavi con due giornate di anticipo, ha portato in dote agli azzurri una tegola pesante.

Fermatosi per una elongazione alla coscia destra, Zambo Anguissa è stato sin qui uno dei migliori elementi dei partenopei, anche se Tanguy Ndombele ha dato ampie garanzie quando è stato chiamato in causa. Due sconfitte, un pareggio, cinque gol subiti e uno solo realizzato. E’ questo il bottino di Thiago Motta dopo le prime tre presenze sulla panchina rossoblu. Nonostante ciò, l’ex tecnico dello Spezia ha incassato anche nelle ultime ore la fiducia incondizionata da parte di Saputo, che spera in un’immediata inversione di rotta per rilanciarsi nella corsa salvezza.

Nelle ultime cinque sfide disputate in Campania, il Napoli ha collezionato quattro vittorie e una sconfitta. E’ decisamente più equilibrato, invece, il bilancio tra Motta e la squadra partenopea: un pareggio, una vittoria (ottenuti entrambi in trasferta) e una sconfitta. Calciomercato.it seguirà in tempo reale la sfida dello “Stadio Maradona”.

Formazioni ufficiali Napoli-Bologna

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Mario Rui; Ndombélé, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. Allenatore: Spalletti

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Bonifazi, Lucumi, Cambiaso; Ferguson, Medel; Aebischer, Dominguez, Barrow; Zirkzee. Allenatore: Thiago Motta

CLASSIFICA SERIE A: Atalanta 24*; Napoli 23 punti; Lazio* e Udinese* 21; Milan 20; Roma 19; Inter* 18; Juventus* 16; Sassuolo* 12; Empoli* e Torino* 11; Salernitana* e Monza* 10; Fiorentina 9; Spezia* 9; Lecce e Bologna 7; Verona 5; Cremonese* 4; Sampdoria 3.

* una partita in più