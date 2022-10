Kvaratskhelia mania, intreccio pazzesco con Joao Felix

Kvaratskhelia continua a stupire con le sue giocate e le big d’Europa si attivano: l’ultima novità arrivata dalla Spagna

Avrebbe potuto essere il nuovo talento della Juventus, invece è finito al Napoli facendo la felicità di Spalletti e dei tifosi azzurri.

Kvicha Kvaratskhelia è la rivelazione della Serie A e della Champions League. Sette gol e altrettanti assist in questa prima parte di stagione nella quale ha mostrato tutti i numeri del suo repertorio. Accelerazioni, dribbling, sterzate e ottimo tiro: non si può chiedere altro al 21enne georgiano che ha impiegato poco per entrare nel cuore della tifoseria partenopea. Con un rendimento del genere, difficile passare inosservato ed, infatti, il talento del Napoli è già finito sul taccuino delle grandi d’Europa. Ci pensa il Real Madrid, con Ancelotti che lo seguiva anche quando allenava il Napoli. Chelsea e Paris Saint-Germain lo seguono con interesse, ma c’è un’altra big che sta pensando a Kvaratskhelia per il suo futuro.

Calciomercato Napoli, Simeone vuole Kvaratskhelia

Stando a quanto riportato da ‘fichajes.net’, anche l’Atletico Madrid si è unito alla lunga lista di corteggiatori dell’attaccante del Napoli. Il ‘Cholo’ Simeone ha messo gli occhi sul 21enne di Tbilisi, avendolo individuato come l’ideale sostituto di Joao Felix. Il giovane portoghese in ‘Colchoneros’ non ha mai convinto e a Madrd pensano anche alla sua cessione.

Servirà però un rimpiazzo all’altezza e Kvaratskhelia ha già rubato l’occhio. Del resto l’impatto avuto in Serie A, ma anche di Champions League, è stato devastante. Le sue giocate hanno determinato il trionfale – finora – cammino europeo della squadra di Spalletti. Decisivo contro il Liverpool, a segno nel doppio confronto con l’Ajax, quando ha fatto girare la testa ai difensori dei Lancieri. L’Atletico è pronto ad entrare in battaglia per Kvaratskhelia anche se non sarà semplice riuscire a portare a segno l’assalto. Acquistato per appena dieci milioni di euro, De Laurentiis difficilmente lo lascerà partire subito se non davanti ad un’offerta stratosferica.