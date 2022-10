Firma e doppia beffa: Juventus spazzata via

Calciomercato Juventus, il rinnovo ufficiale che cambia le carte in tavola. Mosse dei bianconeri sotto esame: cosa sta succedendo.

Il successo ottenuto ai danni del Torino ha contribuito a rasserenare le acque in casa Juventus. La zampata di Vlahovic ha certificato una supremazia territoriale che i bianconeri sono riusciti a far emergere per quasi tutti i 90 minuti.

Anche il centrocampo ha fornito quelle risposte che tanti tifosi della “Vecchia Signora” si auspicavano. Locatelli finalmente redivivo, capace di dettare i ritmi in fase di impostazione e di frenare le trame di gioco granata con interventi tempestivi. Sempre utile Rabiot, prezioso in entrambe le fasi. L’unica nota stonata della mediana di Allegri è stata offerta nuovamente da Weston Mckennie, mai in partita e perennemente alla ricerca di una posizione in campo a tratti divenuta un tabù. In attesa del ritorno a pieno regime di Paul Pogba, il cui recupero procede secondo le tappe prestabilite, non è escluso che Cherubini possa intervenire nuovamente sul mercato alla ricerca di nuovi innesti con cui puntellare la zona nevralgica del campo.

Calciomercato Juventus, effetto domino Douglas Luiz: cosa sta succedendo

Occhio dunque ad una possibile triangolazione in Premier League, campionato con il quale la Juve ha “dialogato” molto nelle ultime sessioni di calciomercato. Così come il Milan e la Roma, anche “Madama” monitorava con un certo interesse l’evolvere della situazione legata a Douglas Luiz. Il mediano dell’Aston Villa, però, ha rinnovato il suo contratto con il club di Birmingham, inizialmente in scadenza nel 2023. Epilogo a sorpresa, che potrebbe ripercuotersi in maniera importante.

Nella lista delle pretendenti al pupillo di Gerrard era iscritto anche l’Arsenal, con i Gunners che avevano tentato di piazzare l’affondo decisivo già la scorsa estate e puntavano a programmare un nuovo blitz a gennaio. Stando così le cose, come evidenziato da football.london i londinesi potrebbero dirottare le proprie attenzioni su Youri Tielemans, vecchio obiettivo della Juventus. Il belga è legato al Leicester da un contratto fino al 2023, ed un suo addio anticipato permetterebbe alle Foxes di incamerare un discreto tesoretto. Effetto domino che sancirebbe la definitiva uscita di scena dei bianconeri.