Il derby è una sentenza, la Juventus ha già trovato il sostituto

Il derby ha confermato che la Juventus ha un’urgenza: l’occasione giusta può arrivare dalla lotta per non retrocedere

Una vittoria per rinascere. La Juventus prova, con fatica, a mettersi alle spalle la crisi. Lo fa vincendo il derby contro il Torino grazie ad una rete di Vlahovic.

Tre punti fondamentali per evitare che la situazione degenerasse completamente, anche se l’1-0 nella stracittadina non cancella in un colpo solo tutti i problemi della formazione bianconera.

Ne è consapevole Allegri, anche perché nella stessa partita di ieri non sono mancati i momenti difficili o le prestazioni sottotono. C’è soprattutto un calciatore che sembra non aver convinto: Juan Cuadrado. Impiegato come esterno nel 3-5-2, il colombiano ha dimostrato di non avere il passo per correre a tutta fascia, compiendo anche scelte sbagliate. Del resto proprio Allegri aveva chiarito come la Juve abbia la necessità di intervenire sulle fasce, sottolineando come Cuadrado non possa può ricoprire l’intera fascia. Ed allora il mercato potrebbe dare l’occasione di sistemare le cose.

Calciomercato Juventus, dalla Germania l’occasione per la fascia

Con Cuadrado che convince sempre meno, la Juventus potrebbe provare a sfruttare eventuali occasioni per offrire un’alternativa ad Allegri. Sguardi puntati in Bundesliga dove c’è una squadra che vive una situazione di crisi ancora peggiore rispetto a quella bianconera. Il Bayer Leverkusen è, infatti, in piena lotta per non retrocedere, una situazione inattesa all’inizio di stagione.

Ecco allora che alcuni calciatori potrebbero anche decidere di cambiare aria, già a gennaio o a fine campionato, soprattutto se non dovesse arrivare la salvezza. La Juve allora può sfruttare l’eventuale occasione e il nome giusto per i bianconeri potrebbe essere quello di Jeremie Frimpong. Il 21enne terzino destro olandese è uno dei prospetti più interessanti nel suo ruolo e il suo nome potrebbe finire sul taccuino della dirigenza juventina. L’ex Manchester City potrebbe arrivare già a gennaio, magari provando ad inserire qualche calciatore nella trattativa.

Ad esempio, dovesse davvero il Chelsea decidere di interrompere il prestito di Zakaria, lo svizzero sarebbe un profilo ideale visto l’interesse della Bundesliga nei suoi confronti. Una traccia da seguire quindi con la Juventus che ha bisogno di rifarsi le fasce per riprendere a volare.