Ancelotti non cambia idea: 80 milioni per il sì dell’Inter

Nel giorno del Clasico, Carlo Ancelotti si proietta anche al futuro: è il nome che più gli piace, per l’Inter pronti ottanta milioni

Questo pomeriggio il Classico darà il primo verdetto sulla Liga. Barcellona e Real Madrid hanno fin qui camminato a braccetto nella Liga e la classifica lo testimonia: ventidue punti a testa, le inseguitrici staccate di tre lunghezze e la sensazione che il campionato sarà un affare senza terzi incomodi.

La differenza c’è invece in Champions dove il Real Madrid è primo nel girone con la qualificazione quasi in tasca e il Barcellona è, invece, quasi fuori dai giochi. A spingere verso la retrocessione in Europa League i blaugrana è l’Inter di Simone Inzaghi, capace di battere i catalani a San Siro e strappare un pari con molti rimpianti al ‘Camp Nou’. Proprio nella sfida in terra spagnola si è messo in mostra ancora una vola Nicolò Barella. Nominato MVP del match, il centrocampista sta tornando ai livelli altissimi cui aveva abituato e questo ha riacceso l’interesse delle big europee su di lui.

Calciomercato Inter, 80 milioni per Barella

Tra queste c’è sicuramente il Real Madrid con Carlo Ancelotti che è un grande estimatore dell’ex Cagliari. Il tecnico di Reggiolo lo vorrebbe con sé al Bernabeu e per esaudire il suo desiderio è pronta un’offerta faraonica.

Come riferisce ‘fichajes.net’, il Real ha individuato Barella come il nome giusto per dare ulteriore freschezza e qualità ad un centrocampo che potrebbe perdere Modric. Per questo Florentino Perez sarebbe disposto anche a venire incontro alle esigenze dell’Inter con una proposta da 80 milioni di euro.

E’ questa la valutazione che l’Inter fa di Barella e, secondo il portale, davanti a questa cifra Marotta farebbe fatica a dire di no. L’assalto è pronto a partire in ogni caso e, dovesse continuare così soprattutto in Champions, sul centrocampista potrebbe scatenarsi una vera e propria asta. L’Inter non vorrebbe cederlo, ma davanti a proposte allettanti la situazione potrebbe cambiare e il Real Madrid è pronto a provarci.