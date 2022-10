TV PLAY | Juventus, esonero Allegri: “Qualcosa potrebbe accadere”

La situazione in casa Juventus è in fibrillazione: dal ritiro alla posizione di Allegri, rivelazioni a sorpresa a TV PLAY.

Molto più dei tre punti. La posta in palio del prossimo derby della Mole ha un peso specifico non indifferente, soprattutto per la Juventus. I bianconeri, infatti, stanno vivendo un periodo che definire negativo sarebbe solo un eufemismo.

La squadra sembra essere scollata, senza un leader al quale far affidamento in un momento così delicato. Anche in conferenza stampa, lo stesso Allegri è parso meno pimpante del solito. Il tecnico livornese ha smentito le voci riguardanti un diffuso dissenso dei calciatori in merito alla decisione del mini ritiro. Tuttavia, nel corso della diretta di calciomercato.it in onda sul canale TV PLAY di Twitch, il giornalista della Gazzetta dello Sport Marco Guidi ha esternato uno scenario diametralmente diverso rispetto a quello di Allegri: “Ribadisco che i calciatori hanno chiesto di non dormire mercoledì notte alla Continassa dopo il ritorno da Haifa, mentre Allegri aveva detto che sarebbe iniziato il ritiro. La realtà è questa: giovedì hanno rispettato la scelta di Allegri, pur non condividendola”.

Juventus, Allegri e il rischio esonero: il possibile scenario

Guidi ha poi esternato il suo punto di vista in merito al possibile esonero di Max Allegri: “Qualora i risultati dovessero precipitare, con il quarto posto lontano, può essere che si prendano provvedimenti. Agnelli dice che l’allenatore non si deve cambiare, ma se la situazione diventerà più difficile allora qualcosa potrebbe accadere.”

Al momento dunque Allegri non rischia, sebbene da un punto di vista mediatico i tifosi stiano ne stiano caldeggiando l’esonero da diverse settimane. Non dimentichiamo che il tecnico bianconero è legato alla “Vecchia Signora” da un contratto in scadenza nel 2025, in virtù del quale percepisce circa 9 milioni di euro netti a stagione (bonus compresi). Tuttavia, se la situazione dovesse effettivamente precipitare, non sono esclusi colpi di scena improvvisi. In questo, Torino-Juventus potrebbe ricoprire un ruolo tutt’altro che indifferente, con la compagine di Juric che ha tutte le carte in regola per mettere in grave difficoltà Vlahovic e compagni.