“Gioca contro, scandaloso”: l’accusa accende il derby

La Juventus affronta il derby e nonostante la vittoria non mancano le polemiche: un bianconero finisce sotto accusa

Segna Vlahovic e vince la Juventus. Sospiro di sollievo per i bianconeri grazie alla rete nel finale del bomber serbo. Un gol da vero attaccante che rompe un equilibrio durato quasi ottanta minuti.

Partita complicata quella contro il Torino, il derby ha evidenziato tutte le difficoltà che sta attraversando la squadra di Allegri. Problemi di squadra e di singoli che, sperano nella sponda bianconera di Torino, la vittoria potrebbe aiutare a far sparire. Non sparisce però la fatica di alcuni dei big della Juventus. Uno in particolare è stato preso di mira in maniera molto esplicita con un’accusa che sorprende.

Torino-Juventus, Cuadrado sotto accusa: “Gioca contro”

Sono tanti i tweet nei quali Cuadrado è messo sotto accusa. La prestazione del colombiano è criticata in maniera molto netta ma c’è anche chi avanza un sospetto. Ed allora al “per favore basta Cuadrado, non se ne può più”, si aggiunge anche chi dice che “sembra che giochi contro i suoi compagni, scandaloso”. Un concetto ribadito da diversi sostenitori bianconeri visto che si legge anche un tweet come: “Voglio sperare che sia bollito e non palesemente contro di noi”.

Ecco una serie di tweet su Torino-Juventus e la prestazione di Cuadrado

#cuadrado non ne azzecca più una. — Super Chicco ® (@JVTW_official) October 15, 2022