Juventus e Allegri, derby spalle al muro: tutti gli scenari in caso di sconfitta

Alle ore 18 Juventus in campo nel derby contro il Torino: match delicatissimo per Allegri e i suoi, cosa succede in caso di altra sconfitta

Torino e Juventus affrontano il derby di questo pomeriggio, alle ore 18 in casa dei granata, separate da appena due punti in classifica. 11 contro 13, un ruolino di marcia non esaltante dopo nove giornate di campionato, soprattutto per i bianconeri, che mai ci si sarebbe aspettati in questa situazione.

Gli uomini di Allegri hanno addirittura due punti in meno del già complicato avvio di stagione dello scorso anno, e quattro in meno dell’annata con Pirlo in panchina. Stagioni entrambe concluse al quarto posto, gli obiettivi per quest’anno erano diversi ma allo stato attuale anche il raggiungimento dell’obiettivo minimo appare piuttosto a rischio. Davanti corrono, la quarta posizione dista già sette punti, la prima addirittura dieci lunghezze. Unendo tutto questo al disastroso girone di Champions League, dove la Juventus è a un passo dall’eliminazione, si capisce come quella di oggi sia una gara durissima e cruciale per il destino dei bianconeri e di Allegri, che avranno di fronte un avversario in emergenza offensiva ma di certo non malleabile come la squadra di Juric. A propria volta, i granata devono riscattare una striscia che li ha visti raccogliere appena un punto in quattro gare, ma pare evidente che a rischiare di più è proprio la Juventus, soprattutto visto il tenore delle prestazioni recenti, ultima in ordine di tempo e come gioco, o meglio non-gioco proposto, quella con il Maccabi Haifa.

Torino-Juventus, i bianconeri non possono sbagliare: cosa rischia Allegri

Dopo la gara con gli israeliani, Agnelli ha parlato chiaro: Allegri resta fino alla fine della stagione e sarà lì che si faranno i conti. Ma come raccontato qui su Calciomercato.it, occhio agli scenari se i risultati dovessero precipitare: Allegri sarebbe in bilico da subito, con tanti potenziali sostituti alla porta tra cui Paulo Sousa. Difficile ipotizzare un esonero immediato, in caso di nuova sconfitta, ma di certo la posizione del livornese si farebbe ancora più delicata e aumenterebbe le probabilità di un ribaltone nelle prossime settimane. Piuttosto probabile, invece, in caso di ko, un prolungamento del ritiro fino a venerdì, quando allo Stadium sarà di scena l’Empoli.