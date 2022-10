“È un ex giocatore”: attacco frontale al ‘fedelissimo’ di Allegri

Focus sulla Juventus con dichiarazioni esplosive sul ritiro e su un calciatore che il tecnico livornese schiera praticamente sempre

“Alla juve sono 138 stanze di colori anonimi, bianco nero e grigio come sono quelli della Juventus ora. Hanno tutto: telefoni, videogiochi, room service. Avrei capito se li avessero portati in convento, dove dovevano rinunciare a qualcosa…”. Nella diretta di ‘Radio Radio’, Tony Damascelli critica in maniera aspra la decisione della Juventus e di Allegri di andare in ritiro tre giorni prima del derby col Torino.

“Alla Juventus manca una figura come quella di Adriano Galliani, che può darti un consiglio in una situazione del genere – ha aggiunto il collega de ‘Il Giornale’ Lanciando poi una ‘frecciata’ ad Allegri – Devo dire che a Torino c’è la situazione opposta: c’è l’allenatore che pensa di essere Galliani. Quando uno dice il ritiro non è stata una punizione, allora cosa è stata? Una sagra, una festa. Ha detto che è una scelta che serve ‘per riunirci’… Ma se vi vedete tutti i giorni!”.

Juventus, Franchi: “Alex Sandro è l’uomo in meno”

Parlando sempre di Juve, c’è da registrare il durissimo attacco di Massimo Franchi, giornalista di ‘Tuttosport’, nei confronti di Alex Sandro, schierato titolare anche col Torino: “Viene confermato sempre e comunque, ma è un ex giocatore, l’uomo in meno della squadra”.