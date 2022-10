Allegri e Deschamps avvisati: nuova data per il rientro di Pogba

Arrivano nuove indicazioni sul rientro di Paul Pogba dall’infortunio: Deschamps e Allegri sono stati avvisati

I primi mesi della stagione della Juventus sono stati altamente insufficienti. Sicuramente, però, non ha aiutato il fatto di non aver mai avuto a disposizione l’acquisto più importante dell’ultima campagna acquisti: Paul Labile Pogba.

Il francese è ritornato in bianconero, accolto dall’entusiasmo di tifosi e società, ma nel corso della tournée americana ha subito un infortunio al menisco. La sua gestione di questo problema fisico, poi, è stata disastrosa e ha portato sia lui sia la Juve a perdere molto tempo. Ora, però, il suo rientro sembra essere davvero imminente. Dalla Francia arrivano notizie confortanti per Massimiliano Allegri e anche per Didier Deschamps, che ha sempre dichiarato di volerlo aspettare per il Mondiale in Qatar che inizierà a fine novembre. Le ultime sul rientro del ‘Polpo’.

Pogba pronto a rientrare in campo | Juventus e Francia possono esultare

Secondo quanto riferito da ‘L’Equipe’, starebbe procedendo bene il recupero di Paul Pogba, che potrebbe essere di nuovo in campo con la Juventus tra fine ottobre e i primi di novembre. Un’ottima notizia per Massimiliano Allegri, che mai come ora ha bisogno della qualità e della leadership del ‘Polpo’, e anche per Didier Deschamps. Il CT della Francia ha sempre dato grande importanza a Pogba all’interno della selezione transalpina e lui lo ha ripagato disputando un grandioso Mondiale in Russia. Con queste tempistiche, la sua convocazione non sarebbe minimamente in discussione.

Il rientro di Paul Pogba potrebbe avere un grande impatto anche sulla situazione della Juventus. Quante volte in stagione si è parlato di una mancanza di esperienza o leadership nei momenti delicati? Troppe e il ‘Polpo’ avrebbe tolto diverse castagne dal fuoco ad Allegri. I bianconeri aspettano il proprio numero ’10’, l’uomo che può cambiare volto al centrocampo e dare fiducia a tutto il gruppo. Potrebbe essere lui il salva-Allegri, il giocatore decisivo per non trasformare questa stagione della Juventus in un lungo e doloroso fallimento. A fine ottobre Pogba potrebbe fare il suo secondo esordio, il più atteso, con la maglia della ‘Vecchia Signora’.