Non solo Osimhen, il Manchester United ‘scippa’ Spalletti

Non solo Victor Osimhen, il Manchester United guarda ancora in casa Napoli e fa tremare Spalletti

Una voce che sembrava potersi scaldare negli ultimi giorni del mercato estivo, ma alla fine si è conclusa con un nulla di fatto. Perché il nome di Victor Osimhen in casa Manchester United piace tanto, perché Cristiano Ronaldo non era affatto intenzionato a restare in quel di Manchester e l’opzione Napoli non sarebbe dispiaciuta al portoghese. Jorge Mendes ci ha provato a imballare una trattativa tra i due club coinvolgendo Cristiano e Osimhen, ma troppo alta si è rivelata la richiesta azzurra, che per il nigeriano chiedeva oltre 100 milioni di euro.

Osimhen, comunque, continua a piacere tanto ai ‘Red Devils’. Difficile che a gennaio il giocatore possa lasciare Napoli, soprattutto perché sembra difficile che Aurelio De Laurentiis possa privarsi del suo centravanti nel mercato di riparazione. Il centravanti nigeriano non sarebbe però il solo nome della rosa partenopea particolarmente gradito alla società inglese.

Napoli, su Lozano c’è il Manchester United

Come riferisce il ‘Mundo Deportivo’, anche Hirving Lozano sarebbe finito infatti nel mirino del club inglese. Il messicano è legato ai partenopei da un contratto valido fino al 2024. Ancora, al momento, non ci sono novità relative al rinnovo e non è escluso che di fronte ad una buona offerta il giocatore possa partire. Anche perché Lozano non è certamente un titolare inamovibile nella rosa di Spalletti, considerando comunque la buona stagione fin qui disputata da Matteo Politano, suo rivale nel ruolo di ala destra.

Tanti sono i giocatori a disposizione di ten Hag nel reparto offensivo, ma il tecnico olandese, evidentemente, non è convinto degli uomini a sua disposizione. Ecco quindi che a gennaio gli inglesi potrebbero tentare un affondo per il messicano. Lozano non sembra essere il primo nome della lista, visto che, a livello di gradimento, in cima alle preferenze sembra esserci il belga Jeremy Doku. Il giocatore del Rennes, però, ha una valutazione molto alta e piace anche ad altri club. In pole ci sarebbe il Liverpool. Lozano sarebbe quindi una pista più percorribile, ma convincere De Laurentiis non sarà facile.