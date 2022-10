“Ho già risposto”: il messaggio di Spalletti sul rinnovo

La conferenza stampa di Spalletti prima di Napoli-Bologna: il tecnico svela una scelta di formazione e lancia un messaggio sul futuro

Primo in campionato e primo in Champions. Nessuno si aspettava un Napoli così dopo due mesi di partite ed invece gli azzurri stanno andando oltre le aspettative. Spalletti si gode il momento ma tiene alta la guardia e vuole che i calciatori facciano lo stesso.

In conferenza stampa prima di Napoli-Bologna, il tecnico toscano parla del ritorno di Osimhen e della convivenza con Raspadori e Simeone: “E’ una gestione facile: ci sono in undici e le rose sono di 25 calciatori. E’ fondamentale in alcuni ruoli avere queste risorse, se non avessimo avuto Raspadori e Simeone sarebbe stata dura vincere tutte queste gare. Ora si valuterà. In questo momento Zanoli non può fare Di Lorenzo ma in altre situazioni c’è possibilità di cambiare perché si equivalgono per forza ed esperienza. Di questo si tiene conto, magari siete voi in difficoltà nell’indovinare la formazione”.

Spalletti continua parlando della gara di domani: “Ogni partita è un viaggio verso l’ignoto: la bravura sta nel renderlo prevedibile. Bisogna riprendere la palla e riportarla in cima al campo anche se è faticoso”.

SOSTITUITI RRAHMANI E ANGUISSA – “In difesa abbiamo quattro centrali forti. A Cremona ho scelto Ostigard perché è bravo di testa, mentre con l’Ajax si giocava a campo aperto, Kudus è velocissimo e Juan Jesus ha velocità importante ed è più adatto a coprire quel campo. Sono caratteristiche, chi giocherà dipende dal tipo di partita, sono entrambi affidabili. In mezzo ci serve un po’ di forza e Ndombele ha queste caratteristiche”.

Calciomercato Napoli, Spalletti: “Rinnovo? Si decide anno per anno”

La conferenza stampa prosegue con Spalletti che parla del primo posto in classifica e dell’atteggiamento della squadra: “E’ la classifica che ci tiene con i piedi per terra. Ci sono tante squadre vicine. Poi c’è sempre qualcosa da migliorare. Non sappiamo dove si può arrivare: l’obiettivo nostro è vincere le partite”.

Il tecnico del Napoli risponde anche alla domanda sul futuro, con il contratto in scadenza nel 2023: “Ho già risposto: si valuta anno per anno perché è corretto così”.

Infine, sul suo carattere: “Non bisogna confondere il carattere con l’atteggiamento: il primo dipende da me, il secondo da te. Continuano a dire che farò casino, ma è un brodino riscaldato per due situazioni che ho messo a posto e che non dipendevano da me. Ho un carattere normalissimo, l’atteggiamento dipende da ciò che mi viene detto o fatto. E’ una risposta”.