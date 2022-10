Tuchel-Juventus, ennesimo ribaltone: Inter ‘colpevole‘

Calciomercato Juventus, nuovo colpo di scena sul fronte Tuchel: c’è lo zampino dell’Inter nell’ultimo sviluppo a sorpresa.

Da quando è stato esonerato dal Chelsea, Thomas Tuchel è stato sovente accostato a diversi top club in giro per l’Europa. Dal Real Madrid al Bayern Monaco, per non citare quella Juventus che comunque è tornata a ribadire la propria fiducia a Max Allegri, almeno fino a questo momento.

Gli sviluppi in casa bianconera potrebbero però ben presto cambiare le carte in tavola. La qualificazione agli ottavi di Champions League è ormai appesa ad un filo sempre più sottile. La squadra non sta fornendo le risposte che tutto l’ambiente ci si aspettava, ed anche in campionato sta riscontrando non poche difficoltà ad avere la meglio di avversari sulla carta inferiori. Nel suo discorso alla squadra e a tutto lo staff, Andrea Agnelli ha ribadito come tutti – da questo momento – siano in discussione, nessuno escluso. Servirà un cambio di rotta repentino alla “Vecchia Signora” per provare anche solo a pensare a quegli obiettivi che ad inizio stagione hanno rappresentato i paletti da cui poter ripartire.

Calciomercato Juventus, anche il Barça sulle tracce di Tuchel

Sebbene non sia ancora all’ordine del giorno, la questione legata al possibile erede di Max Allegri non può non essere finito nel dossier dei vertici dirigenziali bianconeri. Il profilo di Tuchel è uno dei più spendibili sotto questo punto di vista. Tuttavia, non sarà affatto facile mettere le mani sull’ex tecnico del Chelsea, che negli ultimi giorni è stato accostato con una certa insistenza anche alla panchina dell’Inghilterra. La permanenza di Southgate al timone della compagine dei “Tre Leoni” dipenderà molto dall’esito dei Mondiali. Tuttavia, il pareggio strappato dall’Inter al Camp Nou potrebbe aver messo in discussione anche la panchina di Xavi.

Il Barcellona, infatti, deve sperare in un vero e proprio harakiri di Lautaro e compagni per riuscire a qualificarsi alla fase ad eliminazione diretta di Champions. Il tecnico spagnolo non è stato esente da colpe in occasione del doppio confronto con i nerazzurri. Secondo quanto riferito da “El Nacional“, in caso di avvicendamento sulla panchina blaugrana, il profilo di Tuchel potrebbe essere caldeggiato anche dai catalani.