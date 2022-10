La Juve lo aveva in pugno, ma la doppietta ha stravolto i piani

All’improvviso cambia tutto: altro che addio gratis, ora firma il rinnovo e dice addio a Juventus e Milan

Un addio che sembrava deciso e che invece ora è tutt’altro che certo. Bastano poche partite per cambiare il futuro di un calciatore con Juventus e Milan, ma non solo, che potrebbero essere sorprendentemente battute.

La rottura è ormai già andata in archivio e le ultime uscite hanno dimostrato la sua centralità nella squadra: Roberto Firmino e il Liverpool è un matrimonio che non è ancora arrivato al capolinea. Già in estate sembrava che, con gli ultimi acquisti dei ‘Reds’, il suo destino fosse segnato.

La Juventus aveva provato a portarlo in Serie A, senza riuscirci, ma era difficile ipotizzare un rinnovo del contratto in scadenza nel 2023. Così, Firmino era diventato un nome appetibile per diverse big: alle italiane, oltre alla Juventus anche il Milan ci ha pensato, si è erano accompagnate anche altri club come l’Atletico Madrid. Ora però per tutte c’è da fare i conti con una situazione completamente ribaltata.

Calciomercato Juventus, Firmino verso il rinnovo

Come si legge su ‘theathletic.com’, infatti, i contatti per il rinnovo di Firmino con il Liverpool vanno avanti e stanno avendo esito positivo. Non si entra nel dettaglio del possibile futuro accordo tra il club inglese e l’attaccante brasiliano, ma l’atmosfera che si respira è di rinnovato ottimismo.

Del resto anche il campo ha visto una trasformazione importante. Cinque gol nelle ultime tre partite per l’ex Hoffenheim che ha sugellato la sua rinascita con la doppietta in Champions contro il Rangers.

Ora il rinnovo è la scelta più probabile. Un esito a sorpresa, almeno rispetto alle sensazioni di qualche settimana fa: Roberto Firmino dal possibile addio al rinnovo, con buona pace di chi – come Juventus e Milan – stava pregustando il possibile colpo a parametro zero.