Emergenza centrocampo, Juve ai ripari: la strategia con Guardiola è doppia

La Juventus continua ad avere problemi a centrocampo, può bussare a Guardiola per qualità ed esperienza

La Juventus è attesa questa sera all’ennesima prova del nove. Fino ad ora i bianconeri si può dire le abbiano tutte fallite, dalla Salernitana al Monza passando ovviamente per la trasferta col Maccabi Haifa. In particolare la partita di Champions è stato, almeno per il momento, il punto più basso della gestione Allegri. Per la prestazione, l’avversario, il peso del match e ovviamente il girone ormai definitivamente compromesso.

La Juve è a un passo dall’eliminazione e rischia anche di restare fuori dall’Europa. In campionato, invece, il ritardo rispetto alla vetta, ma anche al quarto posto, è già sostanzioso. Per questo il Derby della Mole di oggi contro il Torino assume contorni sempre più decisivi per la stagione bianconera. Ci vuole una prova di squadra, attenta e ordinata, oltre che semplice. Con questi aggettivi l’ha definita Max Allegri, che dovrà ruotare anche gli uomini. La Juve continua ad avere comunque problemi anche a centrocampo, nonostante i tanti acquisti. delle ultime sessioni. Zakaria e Arthur si sono rivelati dei flop, per non parlare di Ramsey, McKennie sta facendo male e anche Paredes non ha dato nessuna svolta. Poi, chiaramente, il caso Pogba.

La Juve ripensa a Gundogan: la strategia bianconera

Sullo stesso Paredes si nutrivano ben altre speranze, ma il cambio di marcia – non solo da parte sua, è chiaro – non c’è stato. “Non è una questione di Paredes, ma di squadra”, ha rilanciato Allegri ieri in conferenza. Però i problemi lì ci sono e vanno risolti. In questi giorni è tornato a circolare il nome di un veterano del calcio europeo come Ilkay Gundogan. I colleghi di Calciomercatoweb.it ne hanno parlato anche in ottica gennaio, ma non solo, e nelle ultime ore l’indiscrezione è stata ripresa in Inghilterra e rilanciata. In primis ‘The Sun’, poi anche ‘Eurosport’, che hanno tracciato ulteriormente la situazione. Gundogan ha un contratto in scadenza nel 2023, ha 32 anni e allo stato attuale è libero di firmare con chi vuole già da gennaio.

Il tedesco può essere nel mirino, è nei radar bianconeri da tempo e sarebbe un investimento sicurissimo. A giugno potrà andare via gratis, a gennaio ovviamente ci vorrebbe una offerta convincente per il Manchester City di Guardiola. Che però potrebbe essere più che restio a cederlo, visto che l’ex Dortmund resta una risorsa preziosissima con due gol e un assist in campionato, in cui è partito titolare sei volte su nove. La Juve dovrebbe stabilire la strategia d’assalto per Gundogan, il City non gli ha ancora rinnovato il contratto ma viste le prestazioni potrebbe farlo presto. I bianconeri sperano in buone notizie e soprattutto nella volontà del calciatore di fare nuove esperienze. A gennaio ci vorrebbero delle cessioni per fargli spazio, ma l’urgenza è tanta e anche averlo a zero in estate sarebbe un grande colpo. La caccia è aperta.