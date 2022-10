TV PLAY | “Quotazioni in rialzo”: Del Piero-Juventus, sta succedendo davvero

La situazione della Juventus analizzata da Rudy Galetti, intervenuto a Calciomercato.it su TV Play: Del Piero il nome della rinascita

La Juventus prova a ripartire. Il ritiro è solo una delle mosse che la società ha intenzione di fare per risollevare una stagione fin qui fallimentare. Una stagione che potrebbe portare anche ad un cambio importante a livello societario.

Di questo parla a Calciomercato.it su Tv Play Rudi Galetti che ha un’idea abbastanza chiara su chi sia il nome giusto per risollevare la Juventus: “Già da qualche settimana, al di là dei risultati, il club sta pensando a come modificare l’assetto societario. Il nome più suggestivo è quello di Del Piero le cui quotazioni sono in rialzo. L’estate però è ancora lontano. Comunque è tra i nomi per dare una nuova identità alla Juve, cosa che si è persa in questo periodo”.

Una situazione che arriverà però al termine della stagione: “Ora ci sono delle gerarchie da rispettare, mettersi di traverso non è la cosa migliore da fare visto che non sono primi né in Serie A né in Champions”. Società a parte ci sono anche le questioni di campo con le tante voci su Allegri: “Lui è tranquillo, nonostante i risultati. Agnelli crede in lui come non ha fatto con Sarri e Pirlo. Anche se non ci crede a livello sportivo, ci deve credere a livello dei conti. Per l’estate il nome caldo è quello di Milinkovic-Savic. Ci sono stati già approcci con il giocatore, Lotito però chiede 60 milioni di euro”.

Calciomercato Juventus, Paredes bocciato: “Passeggia in campo”

Galetti continua la sua analisi passando a giudicare la stagione di alcuni singoli, Kean e Paredes su tutti. “Kean è arrivato per sostituire Ronaldo. In quel periodo è stato il miglior giocatore, ma ora non sta rendendo, probabilmente non è il suo palcoscenico. Ci sta che debba scendere di livello. Il tema è trovare chi lo prenda e a quali cifre. Sarebbe un’operazione da prestito ma poi serve un sostituto non conosciuto”.

PAREDES – “In campo passeggia. Doveva essere il sostituto di Pogba, invece Rabiot è il giocatore più importante. C’è qualcosa che non va dalla testa ai piedi. Non c’è chiarezza”.