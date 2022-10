“È proprio quello che ci manca”: dalla Serie B al ritorno alla Juve

La crisi di Massimiliano Allegri continua e i tifosi della Juventus invocano il grande ritorno: “È proprio quello che ci manca”

I bianconeri stanno attraversando la più grande crisi dell’era Andrea Agnelli: da qui alla sosta per il Mondiale in Qatar saranno tutti in discussione. Intanto, i tifosi si espongono per il futuro di Massimiliano Allegri.

I social della Juventus, in queste settimane, sono bersagliati dai messaggi dei tifosi. I supporter bianconeri vorgliono un cambio di rotta e, soprattutto, non sono più convinti dell’attuale guida tecnica. Nella giornata di oggi, la società piemontese ha augurato un buon compleanno a Didier Deschamps: il post social è stato il presto per una serie di messaggi dei tifosi nei confronti di Allegri e della dirigenza. L’attuale CT della Francia, infatti, rientra in quel novero di allenatori che potrebbero essere presi in considerazione dalla Juventus per sostituire il livornese in caso di esonero. Diversi sono i tifosi che chiedono il #DidierIn. Di seguito, ecco alcuni dei (molti) tweet a riguardo:

Auguri Didier#allegriout — Sissio La Pioche 10 🐙 (@sissio78) October 15, 2022

Messaggio subliminale sul prossimo allenatore — DirezioneTorino (@DirezioneTorino) October 15, 2022

Da giocatore ad ALLENATORE; proprio quello che ci manca #AllegriOut — Rimirando_Ammuta (@rimirando) October 15, 2022