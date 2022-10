TV PLAY | Juventus, tempo scaduto per Allegri: “È finita”

Prosegue il periodo tetro in casa Juventus: l’annuncio a TV PLAY sulle ultime dichiarazioni rilasciate da Max Allegri.

Affermare che il periodo che sta attraversando la Juventus sia uno dei più complicati della storia recente bianconera probabilmente è solo un eufemismo. Il KO patito in Israele contro il Maccabi è sembrata configurarsi come la classica goccia che ha fatto traboccare un vaso perennemente in bilico.

Anche in Israele la “Vecchia Signora” ha fatto una fatica enorme a sviluppare gioco. Lenta, prevedibile, impacciata, la compagine di Allegri si è di fatto consegnata all’avversario sin dai primi istanti di gara. Vlahovic e compagni non sono riusciti quasi mai a rendersi pericolosi nella metà campo avversaria, finendo con il soccombere senza appello. Il tecnico livornese è stato nuovamente confermata da Andrea Agnelli, ma chiaramente la situazione andrà monitorata con il passare dei giorni. Il confronto nel derby della Mole contro il Toro, sotto questo punto di vista, rappresenta un autentico crocevia. Qualora “Madama” non dovesse riuscire a fare risultato pieno, infatti, la situazione in casa bianconera finirebbe con l’implodere in maniera irreversibile.

Juventus, Allegri e quelle parole in conferenza: la rivelazione a TV PLAY

Consapevole dell’importanza della gara, nella conferenza stampa di viglia Max Allegri ha toccato diversi argomenti. Analizzando a freddo l’ultima sfida di Champions League, Allegri ha sottolineato come la sua squadra avesse approcciato bene la gara, salvo poi concedere quattro cross dal secondo al sesto minuto. Inoltre, Allegri ha smentito ogni possibile dissidio sorto al momento della decisione di optare per il mini-ritiro deciso negli istanti immediatamente successivi alla sfida di Haifa. Prese di posizione ed analisi che chiaramente stanno calamitando in maniera importante l’attenzione mediatica. Allegri si gioca molto nelle ultime partite: con la qualificazione in Champions League appesa ad un filo ed una posizione in campionato da migliorare, la Juve si gioca molto in questo pilottò di gare.

Intervenuto nel corso della diretta di calciomercato.it in onda sul canale Twitch TV PLAY, Tancredi Palmeri non ha comunque lesinato critiche al tecnico della Juventus: “Quando uno dice delle robe e si rende, involontariamente, uno zimbello per tutti, vuol dire che è finita.”