Rassegna Stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 14 ottobre

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, venerdì 14 ottobre 2022, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

L’apertura odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’ è dedicata al momento della Juventus. “Il grande freddo”, titola il quotidiano, specificando come la squadra non abbia affatto gradito il ritiro deciso dal tecnico bianconero. I giocatori contestano Allegri, ma domani si torna in campo e ci sarà il delicato derby della Mole contro il Torino di Juric. L’allenatore è stato confermato nuovamente dal presidente Andrea Agnelli, ma ora servono i risultati.

Sul ‘Corriere dello Sport’ focus su Roma e Lazio, impegnate ieri sera in Europa League. Due pareggi per le squadre romane che restano in piena corsa per il passaggio del turno. Si sblocca e dilaga la Fiorentina di Italiano in Conference League. Il taglio alto è invece dedicato alla Juve: Elkann monitora la situazione ed è pronto ad intervenire, in discussione anche il presidente Agnelli.

Infine, la prima pagina di ‘Tuttosport’ titola “Mister, siamo con te”: la squadra bianconera si starebbe compattando intorno al tecnico per uscire dalla crisi. È vigilia del derby e il quotidiano torinese dedica ampio spazio alla stracittadina. Anche il Toro di Juric cerca la svolta contro la Juve per una vittoria che manca ormai da troppo tempo.

Rassegna stampa venerdì 14 ottobre 2022: le prime pagine dei quotidiani esteri

C’è grande attesa in Spagna e non solo per il Clasico in programma domenica. Dopo il pareggio con l’Inter, il Barcellona di Xavi sfida il Real Madrid di Ancelotti. Le due rivali sono a pari punta in vetta alla classifica della Liga e l’apertura di ‘AS’ è ovviamente dedicata allo scontro diretto. In Inghilterra, invece, il ‘Mirror’ apre con la serata europea del Manchester United e delle altre inglesi impegnate in Europa e Conference League. Spazio anche al Newcastle di Guimaraes.