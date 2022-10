L’ex distrugge Vlahovic: “Sopravvalutato, non è un campione”

Anche Vlahovic nel mirino: il duro attacco di un ex bianconero alla vigilia del derby della Mole

Nel momento più difficile per la Juventus di Massimiliano Allegri è in discussione anche Dusan Vlahovic. Il bomber serbo ha steccato diverse partite in questa prima parte di stagione, risultando spesso nervoso.

“Preoccupato per Vlahovic? No. A me interessa che lui stia bene fisicamente. I gol li ha sempre segnati e continuerà a farli. Che il Vlahovic della Serbia sia diverso da quello della Juventus lo vedono tutti, ma non è un mio problema. Tutti si aspettano sempre molto da Dusan e nei top club come quello bianconero, quando non si vince, la pressione è altissima per gli attaccanti. Ma Vlahovic non si discute: è un top“. A ‘La Gazzetta dello Sport’, il ct della Serbia non si è detto preoccupato in vista del Mondiale. Anche il gioiello classe 2000, però, è finito al centro delle critiche. L’ex Juve e Toro Pasquale Bruno, alla vigilia del derby, non usa mezzi termini ai microfoni di ‘Tuttosport’: “Mi davano del pazzo, un anno fa: oggi un po’ di meno? Continuo a dire che, a quelle cifre, il vero affare l’ha fatto la Fiorentina. Vlahovic è un buon giocatore ma tanto sopravvalutato, non un campione. E non vale l’ingaggio mostruoso che ha. E la spesa che la Juve ha dovuto sostenere. Come per Locatelli e altri”.

Juventus, Vlahovic e non solo: la bordata di Bruno

Dal “sopravvalutato” Vlahovic all’ex granata Bremer. Bruno si è espresso così sul difensore brasiliano passato in estate ai bianconeri: “Chi non salta è bianconero insieme ai tifosi del Toro? Forse a maggio era convinto che sarebbe passato all’Inter, per cui non vedeva problemi in quel balletto, anzi. Ormai non decide il giocatore, ma il procuratore. I giocatori sono molto influenzati dagli agenti. Il suo alla fine gli avrà detto: la Juve offre condizioni migliori sia a te sia al Torino, altro che l’Inter… Per cui posso persino perdonarlo”.

“In ogni caso, secondo me ha fatto una scelta sbagliata. – ha concluso l’ex granata – Non solo per come sta andando la Juve, anche per come sta giocando lui. Lo vedo spaesato”.