Hanno mollato la Juventus: “Che brutta fine”

La Juventus è in piena crisi di gioco e risultati: le reazioni sono inevitabili nelle ultime ore e hanno portato a una nuova e clamorosa bufera sui bianconeri

La Juventus è arrivata al punto di non ritorno in Champions League e anche in Serie A. La Vecchia Signora ha riportato una sconfitta decisiva e dolorosa contro il Maccabi Haifa in coppa, che ha sollevato un ulteriore polverone su società, Allegri e squadra dopo le incessanti critiche delle ultime settimane.

In pochi potevano aspettarsi una situazione tale dopo un calciomercato che comunque era stato importante e aveva portato in bianconero nomi di primo livello. I calciatori, però, sembrano rendere secondo le aspettative e mostrano un gioco irriconoscibile rispetto ai livelli in carriera. La situazione deve essere risolta al più presto e, infatti è arrivato il ritiro dopo la sconfitta di martedì. Lo scollamento con i tifosi sembra sempre più evidente e potrebbe portare a delle ripercussioni evidenti e concrete.

La Juventus senza i suoi tifosi: spopola l’invito a non andare allo stadio

Per il derby della Mole il pubblico è fondamentale per spingere la squadra alla vittoria, ma molti dei supporters bianconeri non sembrano averne più intenzione. Infatti, molti tifosi hanno fatto spopolare l’#StadiumVuoto su Twitter, tanto da farlo arrivare in tendenza. Alcuni sostengono che sia il modo giusto di protestare contro una squadra e soprattutto un allenatore che non sono spettacolo degno di essere visto allo stadio. Altri ne fanno una questione diretta contro la società, un colpo all’economia che spingerebbe Andrea Agnelli a rivoluzionare le cose. C’è da dire che già nelle scorse settimane il contorno di pubblico sugli spalti non era stato quello delle grandissime occasioni all’Allianz. Vedremo cosa succederà nelle prossime ore, ma la direzione ormai sembra presa. Di seguito diversi tweet che hanno circolato oggi e non solo.

Perfettamente d’accordo con chi propone #StadiumVuoto. Qui non si tratta solo di vincere o perdere una partita, ma di voler vedere, da spettatore, un gioco che non esiste più da tempo. Spendere soldi e tempo per sostenere un club a cui non importa dei tifosi non vale la pena. — Annamaria Dichio (@AnnamDic) October 14, 2022

L’unico modo civile per protestare è toccare il lato economico.#StadiumVuoto non è più una provocazione, è un’esigenza. — Fabio Villani (@jason05_) October 11, 2022

#StadiumVuoto andare a vedere la #Juventus oggi è come andare ad un concerto dei Pink Floyd e vedere Gilmour che attacca l’assolo di Comfortably Numb con una forchetta invece di usare la Strato Blackie — LUCA🎸🎸🎸 (@Lucislux3) October 14, 2022

Siamo diventati ( tifosi e società) come l’Inter di moratti alla fine degli anni novanta. Che brutta fine #StadiumVuoto — Marco Vinicio Bullegas (@marvinbullegas) October 14, 2022

Riempiahah #stadiumvuoto

I nostri ragahah pure loro vogliono #allegriout

Per sosteneheh chi gli rema contro per farlo esonerare?

Dispiace per questa situazione, ma l’ha causata un presidente folle richiamando il suo amichetto Max, ora “l’unica cosa che conta” è liberare la Juve — BiancoNero1897 (@BiancoNeroJ1897) October 14, 2022

Tornerò a guardare la Juventus quando si faranno da parte i responsabili di questa schifezza.

L’ego di una sola persona contro il resto del mondo. Io sono stufo e voglio tornare a godermi il calcio.

Questa NON é la Juve.#StadiumVuoto #AllegriOut — Edivad (@_Paulito10) October 11, 2022