Ennesimo infortunio: ricaduta e addio Mondiale

Ricaduta e conseguente nuovo infortunio sarà costretto a saltare il Mondiale: il big non sarà in Qatar

Assenza pesantissima per la Francia in vista del Mondiale di Qatar 2022. N’Golo Kante infatti non giocherà la prossima Coppa del Mondo. Lo annuncia ‘L’Equipe’, che sottolinea come il centrocampista del Chelsea, attualmente out per infortunio, non potrà rientrare nell’elenco dei convocati per la competizione.

Il centrocampista, sottolinea la nota testata transalpina, ha accusato una ricaduta che gli impedirà dunque di rientrare nell’elenco dei convocati di Didier Deschamps. Il ct della nazionale campione del Mondo in carica, non potrà quindi contare su un elemento chiave della propria rosa. Vero che Deschamps, complici gli ultimi infortuni di Kante, ha cercato in qualche modo di trovare un sostituto del giocatore, puntando soprattutto su volti giovani, come Tchouameni, Guendouzi o Kamara.

Francia, Kante out: Deschamps teme per Pogba

Di certo però Kante, elemento fondamentale nella vittoriosa campagna mondiale di quattro anni fa in Russia, rappresenta un’assenza pesantissima per i transalpini. Kante era appena tornato ad allenarsi con il Chelsea e poteva quindi essere presto a disposizione di Potter. Il nuovo tecnico dei ‘Blues’ però dovrà aspettare ancora, vista la ricaduta del transalpino.

Kante potrebbe non essere l’unico top a centrocampo a rischio nella rosa dei transalpini. Deschamps con attenzione valuta la situazione legata a Paul Pogba. Il centrocampista, tornato a Torino a zero dal Manchester United, non ha ancora esordito nella sua seconda avventura alla Juventus ed è in via di guarigione. Il ct transalpino monitora attentamente la situazione, sperando di poter almeno contare su di lui e fare in modo che Pogba possa rientrare quindi tra i convocati per Qatar 2022.