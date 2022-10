Spesa in Serie A: non solo Vlahovic, ne comprano tre a gennaio

La big internazionale è pronta a dare l’assalto a diversi big di Serie A. Vlahovic è nel mirino, ma anche altri due colpi di alto livello

La Juventus non riesce a ingranare e l’ultima sconfitta pesante in Champions League contro il Maccabi Haifa l’ha dimostrato.

I torinesi ora si attendono risposte in Serie A nel derby contro il Torino e dopo un ritiro doveroso, visto il gioco e il risultato espresso. Parallelamente, però, non possono essere tralasciate le dinamiche di calciomercato e molti club potrebbero essere fortemente interessati ai gioielli bianconeri. Dusan Vlahovic è sicuramente quello che fa più gola, nonostante sia stato acquistato lo scorso gennaio e a suon di milioni dalla Vecchia Signora. Il bomber sta andando a corrente alternata e in molte prestazioni in quest’inizio d’anno ha deluso le aspettative. Un discorso simile si potrebbe fare anche per Manuel Locatelli. Il centrocampista ex Sassuolo non è mai riuscito a fare la differenza nella squadra di Massimiliano Allegri, ma il suo profilo piace da diverso tempo alle big internazionali. C’è chi ha già in programma l’assalto decisivo per portare i due giocatori dalla sua parte.

L’Arsenal punta tre big di Serie A: c’è anche Vlahovic

L’Arsenal, infatti, è pronto a fiondarsi sul calciomercato per dare un senso ancora più importante alla stagione. I Gunners sono primi in Premier League di fronte a un Manchester City che sta beneficiando di un gioco incredibile e di un Erling Haaland da sogno. Una vera e propria impresa, anche se siamo solo a ottobre, e Mikel Arteta ora non vuole smettere di sognare. E per farlo, coltivando anche le ambizioni europee, serviranno acquisti importanti e mirati.

Vlahovic e Locatelli, secondo quanto riporta il ‘The Sun’, sono finiti nel mirino dell’Arsenal, con il centrocampista che piaceva ai londinesi già prima dell’arrivo alla Juventus. Non sono gli unici in lista, perché c’è anche Milan Skriniar tra i desiderati di Arteta. Il difensore, che resta sempre in orbita PSG, piace anche ai Gunners che potrebbero tentare di portarlo in Premier già a gennaio. Insomma, tre acquisti che potrebbero rinforzare notevolmente gli inglesi da qui a fine stagione, ma impoverendo notevolmente la Serie A.