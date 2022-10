Allegri esonerato per ‘salvare’ Vlahovic: hanno già deciso

Il bomber serbo è stato tra i peggiori in campo nelle ultime due partite giocate e perse dai bianconeri nell’ultima settimana

E’ già giornata di vigilia in casa Juventus in vista del derby di domani pomeriggio alle 18.00 contro il Torino. Pressione alle stelle sulla formazione bianconera e su Massimiliano Allegri, obbligati dalle ultime circostanze a non poter commettere altri passi falsi a partire dal match contro i granata.

Quanto accaduto martedì pomeriggio in Champions League nella trasferta di Israele contro il Maccabi Haifa, ha evidentemente generato ulteriori tensioni all’interno dello spogliatoio. Considerata l’ultima sconfitta europea, le chance di qualificarsi agli ottavi di finale sono realmente poche e servirebbe quasi un miracolo nelle ultime due giornate per consentire alla squadra bianconera di strappare il pass per la prossima fase.

Tra i calciatori più criticati dell’ultima settimana c’è senz’altro Dusan Vlahovic. Il centravanti serbo sta infatti soffrendo la scarsa produzione offensiva della squadra, mostrandosi poco brillante nelle occasioni in cui è stato chiamato in causa. Il feeling tecnico con l’allenatore non sembra essere ancora scoccato e domani potrebbe addirittura essere escluso dal primo minuto contro il Torino.

Calciomercato Juventus, Vlahovic ha la fiducia dei tifosi

Nel sondaggio lanciato questa mattina da Calciomercato.it, è stato chiesto agli utenti cosa dovrebbe fare la Juventus per risolvere il ‘caso’ Vlahovic. Sia su Twitter che su Telegram l’attaccante ha ricevuto la fiducia della maggior parte dei tifosi bianconeri che con i loro voti hanno contribuito a far vincere l’opzione ‘Fiducia con un nuovo tecnico’, prevedendo dunque l’esonero di Allegri per ‘salvare’ l’ex Fiorentina.

A sorpresa, su Twitter la seconda scelta più cliccata è stata la possibile ‘cessione in estate’ come miglior soluzione per la Juventus, mentre su Telegram è finita al terzo posto. Viceversa, la fiducia incondizionata nei confronti di Vlahovic è stata la meno votata su Twitter e la seconda opzione preferita invece su Telegram.

Ad ogni modo, le percentuali in basso dimostrano come il popolo bianconero sia schierato dalla parte del calciatore, nonostante il momento negativo vissuto in campo. Non si può dire lo stesso di Allegri, ormai in rotta totale con una parte della tifoseria.