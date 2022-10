Juventus, tutto su Milinkovic: “Ingaggio già deciso”

L’ottava e forse ultima stagione del serbo con la Lazio è iniziata alla grande: 4 i gol realizzati, 7 gli assist forniti

Lo diciamo già da qualche anno, ma la sensazione è che questo da poco iniziato (tra l’altro alla grande, 4 gol e 7 assist) possa essere davvero l’ultimo di Milinkovic-Savic alla Lazio. Il contratto del serbo con il club biancoceleste, in cui è approdato nell’ormai lontana estate 2015, scade nel 2024 e ad oggi non sembrano esserci i presupposti per il prolungamento. Inoltre, aspetto più importante, sul classe ’95 è pronta ad affondare il colpo la sua vecchia ammiratrice, ovvero la Juventus.

Intervenuto a Calciomercato.it in onda su Tv Play, Rudy Galetti ha confermato il forte interesse bianconero e aggiunto che “Per l’estate è il nome caldo. Ci sono stati già approcci con il giocatore, Lotito però chiede 60 milioni di euro… I bianconeri sono pronti a offrirgli un contratto da 6 milioni a stagione”. Non ci sono dubbi, Milinkovic farebbe compiere un salto di qualità al centrocampo juventino, in cui stanno deludendo un po’ tutti – Paredes incluso – ad eccezzione di Rabiot. Da sicuro partente a titolarissimo, l’escalation del francese sorprende anche se fino a un certo punto. Non è e non sarà mai, però, del livello del serbo nato in Spagna, da diverse stagioni uno dei migliori della Serie A.

Calciomercato, Ct Serbia: “Milinkovic-Savic un fuoriclasse. E’ quello che manca alla Juventus”

Per Milinkovic alla Juve è arrivato anche il ‘benestare’ del Commissario tecnico della Serbia, Dragan Stojkovic: “Sergej è il centrocampista che manca ai bianconeri: sarebbe un gran colpo per i bianconeri. Ma io sono un ct, non un dirigente… A me interessa relativamente dove giocherà in futuro. Milinkovic-Savic è un fuoriclasse: alla Lazio, alla Juve o in un altro club sarebbe comunque titolare nella Serbia”.