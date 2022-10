“Il peggior acquisto”: a gennaio può finire alla Juventus

La Juventus deve ricostruire la sua stagione e si affida anche al mercato: a gennaio può arrivare “il peggior acquisto”

Esame senza appello per la Juventus. Il derby contro il Torino in programma nel weekend rappresenta un punto di non ritorno per i bianconeri: vincere per far capire di essere ancora vivi o perdere e dimostrare, ancora una volta, di non essere ancora fuori dal tunnel.

Non ci sono vie di mezzo per la squadra di Allegri che contro il Maccabi ha mostrato nuovamente tutte le difficoltà accusate in questa prima parte di stagione. Ora è tempo di ricompattarsi e di provare anche ad andare oltre i limiti. E’ questa l’unica strada per rimettere in carreggiata la stagione, prima che il mercato possa sistemare alcune lacune evidenziate nei match di questa prima fase dell’anno.

A gennaio la Juventus potrebbe intervenire, anche se serviranno operazioni mirate per evitare di rendere ancora più complicata la situazione. Ed allora occhi su un calciatore che sta diventando un vero ‘flop’ e che i bianconeri potrebbero prendere a stagione in corso.

Calciomercato Juventus, torna di moda Kessie

Il nome è quello di Frank Kessie, ex centrocampista del Milan approdato in estate al Barcellona. Non un grande affare dei blaugrana se in Spagna ‘elnacional.cat’ lo definisce li “peggior acquisto di Alemany”. L’ivoriano, del resto, non è mai entrato in sintonia con Xavi che lo sta utilizzando con il contagocce. Poco più di duecento minuti giocati in dodici partite disputate non sono certo il bottino che ci si attendeva dal centrocampista.

Contro l’Inter al Camp Nou è sceso in campo appena 18 minuti, a testimonianza di come l’allenatore blaugrana non straveda per lui. Il portale catalano parla di un Kessie che in campo è apparso nervoso con il passare dei minuti e ha anche aggiunto che il suggerimento arrivato a Laporta è di valutare l’addio del centrocampista ex Milan. Suggerimento che il presidente sta valutando e che potrebbe aprire la porta alla Juventus per un colpo a sorpresa. Kessie è sempre piaciuto ai bianconeri e a gennaio potrebbe esserci l’opportunità di riportarlo in Serie A, magari in prestito. Sempre che l’ex Milan non riesca a conquistare tifosi e scarpe