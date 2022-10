Conte tradisce la Juve: pagano la clausola in settimana

Nel destino della Juventus potrebbe esserci ancora Antonio Conte: il Tottenham sarebbe disposto a pagare la clausola

Questo inizio di stagione dei bianconeri è stato nettamente al di sotto delle aspettative. Dopo un mercato importante e con una squadra costruita secondi i dettami di Massimiliano Allegri, la ‘Vecchia Signora’ si ritrova ad essere praticamente già fuori dalla Champions League a metà ottobre. Inoltre, in campionato la situazione non è certo delle migliori.

Ad un mese esatto dall’inizio della sosta per i Mondiali in Qatar, la Juventus sta già facendo delle importanti valutazioni sul futuro, con tutti gli elementi del club sotto esame. In vista della prossima stagione, tra le situazione in cui è evidente maggiormente la necessità di intervenire, spicca il reparto difensivo. Oltre a Bremer e a Gatti, quest’ultimo ancora un oggetto misterioso, gli altri elementi appaiono anagraficamente lontani dal poter essere parte del futuro del club. Ecco, quindi, che un intervento sul mercato in difesa sembra essere inevitabile. Per uno degli obiettivi bianconeri, però, potrebbe essere troppo tardi: anche in questo caso, poi, ci sarebbe lo zampino di Antonio Conte.

Calciomercato Juventus, si complica Gvardiol | Il Tottenham paga la clausola

Uno degli astri nascenti del calcio europeo, per quanto concerne la difesa, è certamente Josko Gvardiol. Il roccioso centrale classe 2002, attualmente in forze al RB Lipsia, si sta imponendo come un prospetto dal sicuro avvenire e tutti i principali club europei gli hanno già messo gli occhi addosso. Tra questi, non è un mistero che ci sia anche la Juventus: un compagno di reparto per Gleison Bremer appare una priorità per quanto riguarda il prossimo mercato. Il problema, per i bianconeri, rischia di essere ancora una volta la concorrenza.

Secondo quanto riportato da ‘Football Insider’, il Tottenham sarebbe molto avanti con i dialoghi con l’entourage di Josko Gvardiol perché avrebbe intenzione di pagare la clausola da oltre 50 milioni di euro presente nel suo contratto con i tedeschi. Insomma, dopo essere stato ad un passo dal Chelsea in estate, il croato potrebbe finire lo stesso a Londra: sponda ‘Spurs’. Ad aspettarlo, in quel caso, ci sarebbe Antonio Conte, ancora una volta sulla strada della Juventus.