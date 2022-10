Scintille De Zerbi, va allo scontro in panchina: cosa è successo

Nervi tesi tra panchine durante Brentford-Brighton con De Zerbi protagonista di un acceso faccia a faccia con Frank

Nervi tesi tra le panchine di Brentford e Brighton nell’anticipo della undicesima giornata di Premier League. Nel finale del primo tempo c’è stato un acceso faccia a faccia tra i due allenatori: da una parte Thomas Frank, dall’altra Roberto De Zerbi.

Avviene tutto quando quando Veltman si avvicina alla panchina avversaria per riprendere il pallone e battere una rimessa laterale. Frank protesta per un presunto fallo di Caicedo su Henry e il difensore olandese lo spinge via. Nasce quindi un parapiglia con l’intervento anche di Roberto De Zerbi: i due allenatori, nonostante fossero separati da diverse persone, vanno al faccia a faccia. Situazione tesa per qualche secondo, poi tutto rientra nella norma con doppia ammonizione, stretta di mano e tensione rientrata.

Tensione che invece serpeggia dalle parti di Brighton che con l’addio di Potter e l’arrivo dell’ex allenatore del Sassuolo vive un momento di flessione. I risultati sono contrari a De Zerbi, ancora a secco di vittorie con un pareggio e due sconfitte nelle tre partite in cui è stato in panchina.

Tensione De Zerbi-Frank: Brentford-Brighton finisce 2-0

Anche questa sera è arrivata la sconfitta per il Brighton che, nonostante i tanti tentativi, non è riuscito ad andare in gol ed è stato trafitto due volte dagli avversari. Il vantaggio è firmato da Toney al 27′, mentre il raddoppio arriva nella ripresa con un calcio di rigore trasformato dallo stesso 26enne attaccante inglese.

Nel mezzo, come detto, il faccia a faccia tra i due allenatori: attimi di tensione tra De Zerbi e Frank prima che tutto rientrasse.