Nuovo comunicato UFFICIALE: infortunio più gravi del previsto

Il massimo campionato perde per infortunio un altro calciatore bianconero: si è fermato per un guaio muscolare. Il punto

Un nuovo infortunio in Serie A. Ancora un problema muscolare nel giorno del comunicato ufficiale su Di Maria. Il massimo campionato italiano perde uno dei suoi protagonista per una lesione al retto femorale destro.

Un problema che terrà il giocatore, tanto amato dai fantallenatori, fuori per almeno 20 giorni ma lo stop potrebbe superare il mese, facendogli chiudere di fatto il 2022.

Stiamo parlando di Simone Bastoni, protagonista in questo inizio di stagione con la maglia dello Spezia, con due gol e un assist. Il calciatore, come comunicato dal club ligure, si è infortunato nel corso dell’ultimo allenamento. Il centrocampista, ha già intrapreso il percorso riabilitativo del caso.

Come scritto, al momento non si conoscono, nel dettaglio i tempi di recupero. Salterà certamente i match di campionato contro Cremonese, Salernitana e Spezia, oltre che la sfida di Coppa Italia contro il Brescia.

Se lo stop dovesse risultare più grave del previsto, richiedendo 30-40 giorni, Bastoni sarebbe a rischio anche per il Milan, l’Udinese e il Verona. Una brutta tegola per Gotti ma anche per tutti i fantallenatori.

Serie A, serie infinita di infortuni

Non c’è pace per i calciatori. Il Mondiale in programma a fine anno, una novità assoluta, ha portato a giocare più partite in questa prima parte di stagione. E’ cambiata la preparazione e gli infortuni sono aumentati. Sono tantissimi i giocatori, che si sono fermati per guai muscolari, soprattutto al retto femorale. Negli ultimi giorni è toccato a Paulo Dybala e Angel Di Maria (i bianconeri hanno in infermeria anche Chiesa e De Sciglio, i giallorossi Celik e Wijnaldum) fermarsi ma non c’è una squadra che è stata risparmiata. Il Milan ha fuori Calabria, Kjaer, Florenzi, Ibra e Saelemaekers, oltre che Maignan, che si appresta a tornare. L’Inter, invece, non ha ancora recuperato Correa, Lukaku e Brozovic. Il Napoli, che ha perso Rrhamani, domani saprà per quanto tempo perderà Anguissa. Tanti, troppi infortuni, che inevitabilmente stanno condizionando il cammino di ogni squadra.